В Самаре создается энергоэффективное городское освещение
3 октября 2019 15:20
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В рамках «Умного города» реализуется целый комплекс мероприятий, в том числе, в области жилищно-коммунального хозяйства. В частности, ведется работа по модернизации систем городского освещения.
В этом году впервые была применена практика установки светодиодного освещения. Новые энергоэффективные светоточки появились в поселке Красный пахарь и в микрорайоне Крутые ключи.
«В поселке Красный пахарь до этого момента вообще отсутствовало освещение, поэтому нам предстояло не просто заменить лампы, а смонтировать самонесущий изолированный провод, установить пункт управления сетями уличного освещения и опоры освещения. В рамках проекта «Умный город» мы здесь смонтировали 72 светодиодных светильника. Всего же в этом году было установлено 413 таких светоточек», - рассказал лавный инженер муниципального предприятия «Самарагорсвет» Владислав Бобунов.
По информации производителя, срок службы светодиодных ламп – 20 лет, а натриевых – до 6 лет. Плюсом нового освещения является и энергоэффективность: лампы ДНаТ потребляли 100ВТ, светодиодные – 50 Вт.
Еще одним направлением по созданию энергоэффективного городского освещения является работа автоматической системы управления. Все сети контролируются в режиме реального времени оператором. У него есть возможность регулировать яркость освещения, менять режимы, включать или отключать свет в зависимости от суток и погодных условий, Также система позволяет контролировать параметры линий освещения: «видеть» обрыв линии, производить замеры напряжений, констатировать неисправность оборудования.
«Работы по замене натриевых ламп ДНаТ на светодиодные планируется продолжить по мере выхода из строя прежних сетей, а также при установке нового уличного освещения. А пока мы будем наблюдать за новыми светоточками и оценивать их энергоэффективность», - уточнил Владислав Бобунов, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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