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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре состоится открытие двух благоустроенных городских территорий

6 сентября 2019 18:21
78
В 11:00 горожанам презентуют обновленную Крымскую площадь, а в 12:00 – сквер Фадеева.
Подарком самарцам ко Дню города станет открытие благоустроенных городских территорий, которое состоится 7 сентября.

В 11:00 горожанам презентуют обновленную Крымскую площадь (в границах улиц Урицкого, Мечникова, и пр. Карла Маркса). А в 12:00 – сквер Фадеева (территория
вдоль по проспекту Ленина от ул. Первомайской до ул. Осипенко).

Данные пространства благоустроены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Благоустройство региона
6 сентября 2019  18:21
В 11:00 горожанам презентуют обновленную Крымскую площадь, а в 12:00 – сквер Фадеева.
В Самаре состоится открытие двух благоустроенных городских территорий
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