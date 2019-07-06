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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре снова хотят изменить стену на площади Славы

6 июля 2019 10:39
133
В Самаре снова хотят изменить стену на площади Славы
Проект направили на рассмотрение губернатору.

Самарский архитектор Дмитрий Храмов подготовил предложение реконструкции стены на площади Славы.

— Пока проект на рассмотрении, поэтому подробно о нем рассказать не могу. Но изменения я предложил кардинальные. В моем проекте стена на площади Славы перестает быть стеной, некоторые части ее убраны и на их месте много зелени, — рассказал 63.RU Дмитрий Храмов.

Проект архитектор отправил губернатору 4 июля. Пока предложение на рассмотрении.

Подумать о том, как изменить стену на площади Славы, Храмову поручил губернатор Дмитрий Азаров во время встречи с архитекторами на конференции «Дизайн-выходные» в мае 2019 года, пишет 63.ру.

Монумент «Гордость, честь и слава Самарской области» построили в 2015 году. Он представляет собой бетонную стену высотой шесть метров и длиной примерно 110 метров. Появление строения на месте свободного для обзора склона сильно возмутило некоторых горожан. По их мнению, стена закрыла вид на Волгу. В народе строение прозвали «стеной плача». Утихомирить общественные волнения властям удалось за счет обустройства смотровой площадки. Вердикт строению горожане вынесли на голосовании 18 марта 2018 года. Монумент решили уменьшить. По предварительной оценке автора композиции, архитектора Дмитрия Орлова, уменьшение обойдется в 70 миллионов рублей. О нюансах уменьшения «стены плача» архитектор рассказал в интервью. А вот Дмитрий Храмов называл монумент «стенгазетой». Это было в начале 2018 года, когда на стене были размещены информационные плакаты.

Фото: Роман Данилкин
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