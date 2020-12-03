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 В Самаре снесут незаконную торговую точку

3 декабря 2020 13:56
155
 В Самаре снесут незаконную торговую точку

Постройка размещена на проспекте Кирова.

Администрация Самары опубликовала постановление о сносе незаконной постройки в Кировском районе областного центра. Речь идет о киоске на нечетной стороне проспекта Кирова. Кирпичное строение расположено у остановки «Кинотеатр «Огонек».

Павильон занимает площадь 47,03 квадратных метров был признан незаконным самостроем. Теперь у владельца есть два месяца на то, чтобы демонтировать объект своими силами. В противном случае снос осуществит городская администрация, сообщает ТРК Терра.

Фото: Гуглмэпс. 

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