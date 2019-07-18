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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре смылась разметка пешеходного перехода спустя 12 дней после ее нанесения

18 июля 2019 23:43
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Вопрос взят под контроль для дальнейшего разбирательства.
Жители Куйбышевского района пожаловались в твиттере на исчезнувшую разметку пешеходного перехода, расположенного на пересечении улиц Фасадной и Молодежного переулка. Разметка исчезла спустя 12 дней после ее нанесения, передает samarskie-voditeli.ru.

При этом отмечается, что в других местах с меньшей пропускной способностью разметка держится, например, пешеходный переход на улице Зеленой.

Обращение было оставлено в мобильной приемной администрации губернатора в твиттере. Специалисты приемной губернатора направили вопрос к чиновникам департамента городского хозяйства и экологии Самары. Вопрос взят под контроль для дальнейшего разбирательства. 
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Комментарии



Благоустройство региона
18 июля 2019  23:43
Вопрос взят под контроль для дальнейшего разбирательства.
В Самаре смылась разметка пешеходного перехода спустя 12 дней после ее нанесения
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