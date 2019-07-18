В Самаре смылась разметка пешеходного перехода спустя 12 дней после ее нанесения

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При этом отмечается, что в других местах с меньшей пропускной способностью разметка держится, например, пешеходный переход на улице Зеленой.Обращение было оставлено в мобильной приемной администрации губернатора в твиттере. Специалисты приемной губернатора направили вопрос к чиновникам департамента городского хозяйства и экологии Самары. Вопрос взят под контроль для дальнейшего разбирательства.