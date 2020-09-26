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В Самаре пятеро добровольцев безвозмездно восстановили мурал Покраса Лампаса. Самарцы стерли с подпорной стены Маяковского спуска сердце, которое несколько дней назад нарисовал неизвестный вандал. Убрать «розовое недоразумение» волонтерам удалось благодаря нанесенным на готовое произведение слоям лака, передает samaragis.ru.

— Увы, «влюбленный» вандал, испортивший пару дней тому назад арт-проект Покраса Лампаса, так и не нашел в себе храбрости прийти, извиниться и помочь ребятам стереть свою «высокохудожественную» романтическую надпись. Мы в очередной раз благодарим наших земляков, кому не чужды такие понятия как «искусство», «настенная роспись», «каллиграфия» и Public Art: Николая Воронина, Олесю Исакову, Михаила Шишкина, Дмитрия Горшкова и Глеба Ханжина, — рассказали организаторы арт-проекта Samara Ground 2020 Art Experience, в рамках которого и был создан пострадавший мурал.

Организаторы призывают всех: отныне прогуливаясь по набережной или в центре города, пожалуйста, не снимайте на смартфоны как кто-то уродует произведения, над которыми так долго трудились известные стрит-арт художники.

— Лучше подойдите и попросите прекратить портить достопримечательности, которые еще успеют привлечь к нам в город сотни и тысячи туристов со всей России, а может быть и других стран, — заключили организаторы.

Это первая работа Покраса Лампаса в Самаре. На роспись подпорной стены на Маяковском спуске у каллиграфа ушло порядка 110 часов.

Фото: соцсети