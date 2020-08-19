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В Самаре продолжают косить траву

19 августа 2020 17:16
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Общая площадь территорий в границах городского округа Самара, где требуется регулярный покос, составляет порядка 2 200 гектаров.
Во всех районах Самары, включая парки, скверы, бульвары, набережную, улично-дорожную сеть и дворы продолжаются работы по покосу травы. Кроме того, работы ведутся на территориях общеобразовательных и социальных учреждений, на территориях, прилегающих к промышленным объектам и объектам потребительского рынка и услуг.

«Покос сорной и аллергенной травы традиционно начинается в мае и продолжается в течение всего летнего периода. Работы ведутся в ежедневном режиме. Если осень будет теплая, то траву будут убирать вплоть до октября. По технологии травяной покров начинают срезать специальными триммерами, когда его высота достигает 15 см. Кратность зависит от скорости ее роста. Чем больше выпадает осадков, тем быстрее начинают расти новые сорняки, соответственно увеличивается и количество покосов. В текущем сезоне, из-за жаркой погоды, которая держалась в начале лета, рост травяного покрова был незначительным, поэтому покос проводился три раза. На сегодняшний день идет четвертая очередь кошения», - рассказал заместитель руководителя управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Виктор Ненашев.

Общая площадь территорий в границах городского округа Самара, где требуется регулярный покос, составляет порядка 2 200 гектаров.

Придорожные газоны – зона обслуживания МП «Благоустройство» и ООО "КЕДР-1". В скверах, на бульварах и аллеях покос травы осуществляется специалистами МП «Спецремстройзеленхоз», на территориях набережной и парков - соответственно МП «Самарская Набережная» и МАУ «Парки Самары», пустыри и незакрепленные территории - зона ответственности администраций внутригородских районов, на придомовых территориях скашивание ведется силами управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

Сегодня сотрудники МП «Благоустройство» работают вдоль улиц Ново-Вокзальной, Свободы, Льва Толстого, Ташкентской и др.

Работы осуществляются только в дневное время, чтобы не создавать неудобств жителям из-за шума, издаваемого триммерами.

«К работам приступаем с 8 утра, и заканчиваем в 17 часов. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. В день выходит 10-12 бригад по 3-4 человека в каждой. Работы проводятся по всем газонам улично-дорожной сети. За сезон на одних и тех же территориях обслуживания бригады выполняют покос не менее 3-4 раз. После скашивания траву собирают в мешки и вывозят на полигон», - пояснил заместитель начальника участка муниципального предприятия городского округа Самара «Благоустройство» Александр Трофимов.

Общественные территории, обновленные в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» требуют деликатного подхода. Так как в процессе благоустройства на газоны укладывали рулонную траву, вместо триммеров для покоса используют газонокосилки.

«Газонокосилки обеспечивают сохранение неизменной высоты среза травы, благодаря чему можно получить идеально ровный газон. В работе используются косилки, оборудованные мешками, в которые сразу попадает скошенная трава. Для большей результативности участок дополнительно очищают вручную, специалисты проходят граблями и собирают оставшуюся траву», - отметила заместитель директора по производству муниципального предприятия городского округа Самара «Спецремстройзеленхоз» Людмила Якубовская, передает пресс-служба горадминистрации. 
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Комментарии


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