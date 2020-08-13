В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе

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Реконструкция автомагистрали ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящее время активная работа идет на участке от торгового центра «ДиПорт» до завода «Самаралакто».Первый участок, который сегодня осмотрела Елена Лапушкина, располагается от проезда Мальцева до улицы XXII Партсъезда. На сегодняшний день там ведутся работы по переносу инженерных коммуникаций. Уже отрыты котлованы, водовод и ливневая канализация, все системы уложены на свои проектные отметки.«Задача, которая стоит перед подрядчиком до 1 сентября полностью завершить работы по переносу коммуникаций и устройству дорожного покрытия, чтобы в кратчайшие сроки организовать полноценное движение общественного транспорта», - прокомментировала ход работ Глава города.Параллельно идут работы на другом участке от автоцентра «LADA» до проезда Мальцева. Сейчас там так же завершаются работы по обустройству инженерных коммуникаций. Подрядчик приступил к строительству дорожного покрытия в три полосы. На данном участке уже подготовлена объездная дорога, которая на следующей неделе будет покрыта асфальтобетонной крошкой, чтобы организовать беспрепятственное движение автотранспорта в период перекрытия.Все работы будут завершены до конца года, сообщает горадминистрация.