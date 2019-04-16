В Самаре приступили к уборке дорог с помощью пылесосов и поливочно-моечной техники
16 апреля 2019 14:52
209
«Новый этап уборки стартовал на тех магистралях, где подбор зимних накоплений, смета уже завершился. Подготовка к влажной уборке идет в ежедневном режиме - сначала очистка производится вакуум-подметальной и другой техникой, а также вручную. Особое внимание уделяется санитарному состоянию прилотковой части дорог и посадочных площадок остановок, в районе которых требуется максимальная аккуратность, чтобы во время мойки не забрызгать павильоны ожидания – их сейчас также усиленно приводят в порядок», - рассказал заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев.
В первоочередном порядке отрабатываются наиболее важные магистрали - дороги 2-й и 3-й категорий с маршрутами движения общественного транспорта и подъездами к социальным учреждениям.
Так, сегодня генеральная уборка проводилась на улицах Красноармейская, Агибалова. В настоящее время к мойке подготовлены улицы Галактионовская, Фрунзе, Куйбышева, Некрасовская, Венцека, Максима Горького, Вилоновская, Шостаковича, Ярмарочная, Победы, Физкультурная, Краснодонская, Калинина, Воронежская, Земеца, Кабельная, Вятская, Солнечная, Ново-Вокзальная, Стара-Загора, XXII Партсъезда, Главная, Шоссейная, Фасадная, Аэродромная, Энтузиастов, Гагарина, Промышленности, Партизанская, Авроры, Лейтенанта Шмидта, Мичурина, Парижской Коммуны, Киевская, Клиническая. Мечникова, Красноглинское шоссе, Кряжское шоссе и многие другие – уже 129 улиц в Самаре сданы под мойку, работы начались.
Отметим, что самый трудоемкий процесс подготовки – в окраинных районах (Красноглинском, Куйбышевском, Кировском). Там большее количество улиц, которые в зимний период обрабатывались песчано-соляной смесью; таяние снега и, соответственно, подбор зимних накоплений происходит дольше. Однако работы ведутся по всему городу – бригады сформированы во всех внутригородских районах.
По мере готовности объектов к влажной уборке интенсивность работ будет с каждым днем увеличиваться. Сейчас в 2 смены для приведения в порядок улично-дорожной сети задействовано около 300 рабочих и более 200 единиц спецтехники муниципального предприятия, в том числе 18 вакуум-подметальных машин и 16 поливочно-моечных. Обычно одного бойлера хватает на то, чтобы полностью отмыть одну дорогу. Также задействована ПУМ «Чистодор».
«Эта машина позволяет собирать больший объем мусора, пыли, грязи, остатков песка и гравия – ориентировочно до 25 тонн за смену, это в 4 раза больше по сравнению с дорожными пылесосами. После механического подбора идет прямая загрузка с транспортера в кузов. Среди других преимуществ – оптимальный прижим щеточного оборудования. То есть функционально эта машина – больше, чем просто дорожный пылесос», - пояснил начальник СДУ Железнодорожного района МП г. о. Самара «Благоустройство» Иван Сурков.
Комплексные работы на улично-дорожной сети идут в 2 смены. Но основные эффективнее всего проводить в ночную, чтобы в дневные часы не осложнять трафик. Ведь обычно скорость движения моечных машин не превышает 10-12 км/ч, пылесосы следуют еще медленнее – со скоростью не более 7 км/ч. Кроме того, днем больше припаркованного вдоль дорог транспорта, и одни и те же участки приходится очищать неоднократно, по мере освобождения обочин.
В течение всего теплого сезона комплексная очистка будет проводиться и после дождей. Это объясняется тем, что пыль, частицы грунта с газонов частично попадают в «ливневки», частично прибиваются в прилотковую часть – к бортовому камню. И чтобы вычистить все это, нужно также задействовать щеточное оборудование, проводить смачивание водой, избегая пыления при уборке.
Кроме того, будет рассмотрена возможность применения в дальнейшем специального шампуня. Напомним, он допускается только на дорогах, оборудованных ливневой канализацией, при этом химическое средство должно полностью смываться за 2 часа, если ранее дорожное полотно было увлажнено, а с сухого покрытия – за 20 минут.
Таким образом, сейчас МП «Благоустройство» переходит на летний режим содержания УДС. После того, как на всей технике, подлежащей всесезонному использованию, поменяют навесное оборудование, планируется провести смотр готовности. Он намечен на конец апреля.
А когда установится жаркая погода, будет предусмотрен выход дополнительной техники для полива улиц и тротуаров. К водным процедурам присоединится и МП «Спецремстройзеленхоз», организуя полив цветников.
Внести свой вклад в наведение чистоты может любой горожанин. Третий средник пройдет 17 апреля, а следующий общегородской субботник – 20 апреля. Приглашаются все желающие, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
16 апреля 2019 14:52
Сегодня генеральная уборка проводилась на улицах Красноармейская, Агибалова. Как правило, большие пылесосы проходят по проезжей части в тандеме с моечной... Благоустройство региона
209
16 апреля 2019 13:24
К 2024 году такие контракты должны быть заключены на каждую вторую отремонтированную автодорогу Самары. Благоустройство региона
121
16 апреля 2019 10:43
Заявка компании 12 апреля была признана соответствующей требованиям. Благоустройство региона
139
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
2748
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2536
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1158
Всё в Дом
8 апреля 2019 19:11
Каждый хочет, чтобы его дом или квартира были комфортными и уютными. И для этого не обойтись без жалюзи. Всё в Дом
182
6 марта 2019 13:08Советы по выбору светильников BLITZ
BLITZ – это компания, появившаяся на рынке относительно недавно, но уже завоевавшая многих покупателей. Всё в Дом
731
4 марта 2019 17:26Профильные светильники и их использование в интерьере
Все знают, что свет – это вполне полноценный элемент в интерьере, который можно обыгрывать и делать с помощью этого свои неповторимые образы. Всё в Дом
240
ЖКХ
16 апреля 2019 16:15
Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» заключены ряд соглашений, которые позволят гражданам... ЖКХ
123
16 апреля 2019 11:18
Информация появилась в федеральных изданиях. ЖКХ
167
15 апреля 2019 20:14
Мусорные операторы на Кавказе, в ряде областей Сибири и на Урале могут остановить работу из-за того, что не получают вовремя плату, выяснили «Ведомости». ЖКХ
269
Экология
16 апреля 2019 14:22
Движение ЭКА запустило всероссийский флешмоб “Добавь зеленого”, цель которого — привлечение людей к сохранению и приумножению зеленых насаждений в... Экология
113
15 апреля 2019 12:16
Он состоит из серии интерактивных занятий для молодежи, направленных на популяризацию здорового образа жизни. Экология
162
15 апреля 2019 10:47
В ситуации обещал разобраться депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Экология
418
Видео
15 апреля 2019 11:54
По предварительным данным, водитель "Гранты" не пропустил такси. Происшествия
435
12 апреля 2019 13:50
Видео с поздравлением опубликовал Роскосмос. Социум
221
12 апреля 2019 13:11
В первую очередь поздравляем нашего земляка, Героя РФ, космонавта Олега Кононенко! Социум
210
11 апреля 2019 13:37
Известно о двух погибших. В мире
292
8 апреля 2019 14:01
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. ЖКХ
527
7 апреля 2019 12:49
Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля. Происшествия
1088
Фоторепортажи
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
476
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
505
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1230
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1162
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2143
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2464
Мероприятия