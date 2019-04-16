В Самаре приступили к уборке дорог с помощью пылесосов и поливочно-моечной техники

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Перечень сезонных работ, выполняемых в рамках городского месячника по благоустройству на улично-дорожной сети Самары, расширился. Кроме механизированного и ручного сбора мусора, пыли и грязи, сотрудники МП «Благоустройство» теперь выполняют очистку с использованием поливочно-моечных машин и пылесосов. Как правило, большие пылесосы проходят по проезжей части в тандеме с моечной техникой, а малогабаритные – по тротуарам.«Новый этап уборки стартовал на тех магистралях, где подбор зимних накоплений, смета уже завершился. Подготовка к влажной уборке идет в ежедневном режиме - сначала очистка производится вакуум-подметальной и другой техникой, а также вручную. Особое внимание уделяется санитарному состоянию прилотковой части дорог и посадочных площадок остановок, в районе которых требуется максимальная аккуратность, чтобы во время мойки не забрызгать павильоны ожидания – их сейчас также усиленно приводят в порядок», - рассказал заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев.В первоочередном порядке отрабатываются наиболее важные магистрали - дороги 2-й и 3-й категорий с маршрутами движения общественного транспорта и подъездами к социальным учреждениям.Так, сегодня генеральная уборка проводилась на улицах Красноармейская, Агибалова. В настоящее время к мойке подготовлены улицы Галактионовская, Фрунзе, Куйбышева, Некрасовская, Венцека, Максима Горького, Вилоновская, Шостаковича, Ярмарочная, Победы, Физкультурная, Краснодонская, Калинина, Воронежская, Земеца, Кабельная, Вятская, Солнечная, Ново-Вокзальная, Стара-Загора, XXII Партсъезда, Главная, Шоссейная, Фасадная, Аэродромная, Энтузиастов, Гагарина, Промышленности, Партизанская, Авроры, Лейтенанта Шмидта, Мичурина, Парижской Коммуны, Киевская, Клиническая. Мечникова, Красноглинское шоссе, Кряжское шоссе и многие другие – уже 129 улиц в Самаре сданы под мойку, работы начались.Отметим, что самый трудоемкий процесс подготовки – в окраинных районах (Красноглинском, Куйбышевском, Кировском). Там большее количество улиц, которые в зимний период обрабатывались песчано-соляной смесью; таяние снега и, соответственно, подбор зимних накоплений происходит дольше. Однако работы ведутся по всему городу – бригады сформированы во всех внутригородских районах.По мере готовности объектов к влажной уборке интенсивность работ будет с каждым днем увеличиваться. Сейчас в 2 смены для приведения в порядок улично-дорожной сети задействовано около 300 рабочих и более 200 единиц спецтехники муниципального предприятия, в том числе 18 вакуум-подметальных машин и 16 поливочно-моечных. Обычно одного бойлера хватает на то, чтобы полностью отмыть одну дорогу. Также задействована ПУМ «Чистодор».«Эта машина позволяет собирать больший объем мусора, пыли, грязи, остатков песка и гравия – ориентировочно до 25 тонн за смену, это в 4 раза больше по сравнению с дорожными пылесосами. После механического подбора идет прямая загрузка с транспортера в кузов. Среди других преимуществ – оптимальный прижим щеточного оборудования. То есть функционально эта машина – больше, чем просто дорожный пылесос», - пояснил начальник СДУ Железнодорожного района МП г. о. Самара «Благоустройство» Иван Сурков.Комплексные работы на улично-дорожной сети идут в 2 смены. Но основные эффективнее всего проводить в ночную, чтобы в дневные часы не осложнять трафик. Ведь обычно скорость движения моечных машин не превышает 10-12 км/ч, пылесосы следуют еще медленнее – со скоростью не более 7 км/ч. Кроме того, днем больше припаркованного вдоль дорог транспорта, и одни и те же участки приходится очищать неоднократно, по мере освобождения обочин.В течение всего теплого сезона комплексная очистка будет проводиться и после дождей. Это объясняется тем, что пыль, частицы грунта с газонов частично попадают в «ливневки», частично прибиваются в прилотковую часть – к бортовому камню. И чтобы вычистить все это, нужно также задействовать щеточное оборудование, проводить смачивание водой, избегая пыления при уборке.Кроме того, будет рассмотрена возможность применения в дальнейшем специального шампуня. Напомним, он допускается только на дорогах, оборудованных ливневой канализацией, при этом химическое средство должно полностью смываться за 2 часа, если ранее дорожное полотно было увлажнено, а с сухого покрытия – за 20 минут.Таким образом, сейчас МП «Благоустройство» переходит на летний режим содержания УДС. После того, как на всей технике, подлежащей всесезонному использованию, поменяют навесное оборудование, планируется провести смотр готовности. Он намечен на конец апреля.А когда установится жаркая погода, будет предусмотрен выход дополнительной техники для полива улиц и тротуаров. К водным процедурам присоединится и МП «Спецремстройзеленхоз», организуя полив цветников.Внести свой вклад в наведение чистоты может любой горожанин. Третий средник пройдет 17 апреля, а следующий общегородской субботник – 20 апреля. Приглашаются все желающие, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации