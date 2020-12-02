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В Самаре построят смотровую площадку с видом на Волгу, пивзавод и драмтеатр

2 декабря 2020 21:05
81
Ее разместят в военно-историческом музее.

В Самаре появятся смотровая площадка с видом на Волгу и несколько знаковых мест города. Обустроят ее в ротонде Военно-исторического музея ЦВО, который находится на пересечении улиц Куйбышева и Шостаковича, передает sova.info.

- Проект смотровой площадки разработал архитектор Дмитрий Храмов. На днях началось строительство. Надеемся к лету воплотить этот проект в жизнь, - написал на своей странице в "Фейсбуке" начальник Дома офицеров Самарского гарнизона Александр Назаренко.

Судя по изображениям, которые он опубликовал в соцсети, постройка будет иметь два этажа. Их соединит винтовая лестница. Осматривать городские окрестности гости будут через большие панорамные окна. Так, с этой площадки будут видны Струковский сад, Иверский монастырь, пивзавод, драмтеатр и остров Проран.

Также в ротонде разместят мини-музей самарского архитектора Вернера. Именно он построил это здание в начале XX века.
 

Фото: Александр Назаренко / Facebook / sova.info

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Комментарии

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