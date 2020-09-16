В Самаре по дорожному нацпроекту на улице Арцыбушевской начались работы по плану 2021 года

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«Безопасные и качественные автомобильные дороги», который реализуется по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина, продолжается комплексное обновление улицы Арцыбушевской. Подчеркнем, что подрядчик взял на себя повышенные обязательства и уже сейчас приступил к работам, первоначально запланированным по двухлетнему муниципальному контракту на 2021 год.

Напомним, в ходе 1 этапа ранее был выполнен ремонт трамвайного межпутья литой асфальтобетонной смесью на участке от улицы Рабочей до улицы Чкалова. Теперь работы организованы в границах улицы Льва Толстого и переулка Тургенева.

«По основному ходу автодороги после фрезерования уложен выравнивающий слой покрытия на 6000 квадратных метрах. До конца этого дорожно-строительного сезона подрядчик планирует справиться с устройством верхнего слоя с применением высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также частично демонтирован бортовой камень, на месте которого устанавливается новый борт», - пояснил директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Каждый бортовой камень весит 96 килограммов. В устройстве бордюров задействованы 10 человек - на участок вывели 2 бригады. При необходимости их количество готовы увеличить.

«Рассчитываем выполнить этот вид работ за неделю, чтобы затем охватить ремонтом и пешеходную зону. Сначала будем демонтировать весь конструктивный «пирог» тротуаров, потом, если позволит погода, начнем укладывать плитку. То есть старое асфальтобетонное покрытие будет заменено на плиточное. Оно не только красиво выглядит, но и более удобно в эксплуатации. Гарантия составит пять лет», - рассказал директор субподрядной организации Арсен Антонян.

Щебень, бетон, плитку уже завезли на участок.

Полностью улицу Арцыбушевскую на всем ее протяжении - от переулка Тургенева до улицы Полевой (2,35 км) - приведут в порядок до конца следующего года. Кроме обновления автодороги, бортового камня и тротуаров, предусмотрены следующие работы: усиление проезжей части там, где основание ослаблено; ремонт инженерных коммуникаций; благоустройство газонов; устройство придорожных плит; замена средств организации дорожного движения; ремонт въездов и парковок.

«Поскольку объект находится в исторической части города, дополнительные парковки будут устраиваться по мере технических возможностей. Кроме того, для повышения безопасности движения согласно схеме, согласованной с ГИБДД, будут устанавливаться пешеходные ограждения, дорожные знаки, светофоры. Появится и новая разметка», - добавил Шамиль Халиуллов.

Заказчиком в лице МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» контроль качества работ организован круглосуточно. Параллельно контрольные мероприятия осуществляются надзорными органами, в том числе, прокуратурой. Особое внимание уделяется характеристикам используемой асфальтобетонной смеси. После ее укладки в обязательном порядке отбираются керны – образцы свежего покрытия.

Напомним также, что в 2020 году в рамках дорожного нацпроекта комплексным ремонтом охвачены участки пяти самарских улиц: Мичурина, Ленинской, Арцыбушевской, Победы, Стара-Загора. На последних двух объектах один и тот же подрядчик участвует и в ремонте, и в содержании дорог и прилегающих территорий в соответствии с контрактом жизненного цикла, впервые внедренном в Самаре в прошлом году. На большинстве объектов отмечается опережение подрядчиками графиков, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации