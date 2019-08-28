В Самаре определились с подрядчиком, который разработает проект продления Авроры

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За эту сумму компания должна будет разработать проект продления улицы Авроры на участке от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой в обход Ботанического сада. Участок протяженностью в 2,5 км должен быть оборудован системой автоматического управления дорожным движением. Все документы по проекту должны быть подготовлены до ноября 2020 года.Разработчики проекта должны будут просчитать, какие земли придется изымать у собственников для строительства дороги. Под ударом находится Центральный автовокзал, гаражи в Постниковом овраге, автосалон Ауди, а также дома в частном секторе напротив Ботанического сада. Составленная смета должна включать в себя стоимость земель.Проектировщику предстоит разработать несколько вариантов развязок на пересечении улицы Авроры с Московским шоссе и Ново-Садовой.