В Самаре определились с подрядчиком, который разработает проект продления Авроры
28 августа 2019 17:50
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Победителем тендера по выбору подрядчика, который займется разработкой проекта продления улицы Авроры, стала компания ЗАО «Петербургские сети». Именно эта компания и участвовала в тендере и как единственный участник, подпишет в итоге контракт на сумму в 61,2 млн рублей, передает samarskie-voditeli.ru.
За эту сумму компания должна будет разработать проект продления улицы Авроры на участке от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой в обход Ботанического сада. Участок протяженностью в 2,5 км должен быть оборудован системой автоматического управления дорожным движением. Все документы по проекту должны быть подготовлены до ноября 2020 года.
Разработчики проекта должны будут просчитать, какие земли придется изымать у собственников для строительства дороги. Под ударом находится Центральный автовокзал, гаражи в Постниковом овраге, автосалон Ауди, а также дома в частном секторе напротив Ботанического сада. Составленная смета должна включать в себя стоимость земель.
Проектировщику предстоит разработать несколько вариантов развязок на пересечении улицы Авроры с Московским шоссе и Ново-Садовой.
За эту сумму компания должна будет разработать проект продления улицы Авроры на участке от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой в обход Ботанического сада. Участок протяженностью в 2,5 км должен быть оборудован системой автоматического управления дорожным движением. Все документы по проекту должны быть подготовлены до ноября 2020 года.
Разработчики проекта должны будут просчитать, какие земли придется изымать у собственников для строительства дороги. Под ударом находится Центральный автовокзал, гаражи в Постниковом овраге, автосалон Ауди, а также дома в частном секторе напротив Ботанического сада. Составленная смета должна включать в себя стоимость земель.
Проектировщику предстоит разработать несколько вариантов развязок на пересечении улицы Авроры с Московским шоссе и Ново-Садовой.
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Комментарии
Благоустройство региона
28 августа 2019 17:50В Самаре определились с подрядчиком, который разработает проект продления Авроры
Проектировщику предстоит разработать несколько вариантов развязок на пересечении улицы Авроры с Московским шоссе и Ново-Садовой. Благоустройство региона
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