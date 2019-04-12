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В Самаре очищают остановки общественного транспорта

12 апреля 2019 15:27
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Контроль за своевременностью и качеством работ организован специалистами Департамента городского хозяйства и экологии.
В течение традиционного месячника по благоустройству особое внимание уделяется своевременной очистке остановок общественного транспорта. В этот вид работ входит удаление незаконно размещенных объявлений и рекламы, граффити, мойка панелей павильонов ожидания с применением специального состава, а также вывоз на утилизацию мусора, образовавшегося во время очистки.

Так, подрядчик муниципального бюджетного учреждения МБУ «Самараинформресурс» еще до старта месячника по благоустройству очистил порядка 300 павильонов (за март), в апреле работы продолжаются. Например, сегодня приводили в порядок остановки по ул. Авроры.

«Остановочные павильоны, находящиеся на более востребованных маршрутах общественного транспорта, нуждаются и в более частой очистке. Поток горожан большой. С расчетом на это самовольщики быстро заклеивают панели очередными рекламными листовками – буквально за три дня. В холодное время года приходится привозить с собой незамерзающую жидкость, чтобы все это отчистить. В теплое время года используем обычные моющие средства. Объявления, приклеенные по всей поверхности, приходится тщательнее отскребать. Одну остановку приводят в порядок 2-3 человека. На это уходит в среднем 2 часа», - пояснил технический директор подрядной организации Иван Лесухин.

Контроль за своевременностью и качеством работ организован специалистами Департамента городского хозяйства и экологии.

«В ходе месячника по благоустройству очистка – ежедневная, как и проверки – только на контроле Департамента городского хозяйства находится 737 остановок, 300 из которых уже отмыли. Также при необходимости павильоны красят – на 40 объектах данные работы завершены, запланировано еще 365 точек. При выявленных нарушениях сразу же информируются владельцы остановок, чтобы те привели их в надлежащий вид», - сообщил главный специалист отдела организации торгов, выдачи разрешений и контроля рекламно-информационного оформления Комитета по наружной рекламе Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Александр Щигорев.

Кроме того, учитываются замечания горожан. Во время месячника по благоустройству поступило 10 обращений, касающихся состояния павильонов, а именно в части незаконного обклеивания частными объявлениями. При этом выполняется не только очистка. В рамках компетенций профильный департамент направляет информацию в административные комиссии внутригородских районов для принятия мер административного воздействия за расклейку.

Также работы по очистке остановок усилило МП «Трамвайно-троллейбусное управление» - в хозяйственном ведении муниципального предприятия находится 72 павильона.

Если за чистоту павильонов несут ответственность операторы остановок, владельцы, то на самих остановочных площадках вдоль улично-дорожной сети уборку выполняет МП «Благоустройство», передает пресс-служба горадминистрации. 


Фото:  пресс-служба горадминистрации.
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