В Самаре обсудили перспективы развития пространства вокруг стадиона "Самара Арена"

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Напомним, что в мае этого года завершился первый отборочный этап Открытого международного профессионального конкурса на разработку мастер-плана пространства около стадиона. Жюри под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова определило четырех финалистов, которые должны представить свои варианты планирования территории, прилегающей к стадиону, принимавшему матчи ЧМ-2018 по футболу. Это консорциумы под лидерством ООО «Дреес и Зоммер», IND architects, АО «КПМГ» и AURORA GROUP, в состав которых вошли российские и зарубежные эксперты.Прибывшие участники уже успели пройтись по Самаре и ознакомиться с внешним обликом исторической части города, полюбоваться живописными видами на Волгу с набережной и осмотреть будущую территорию планирования. Старший руководитель проектной команды ООО «Дреес и Зоммер» Георг Керн рассказал, что видит большие возможности для воплощения своих креативных идей и творческих замыслов. По его словам, проектируемый объект очень интересен и имеет колоссальные возможности для преобразования и развития площадки около стадиона.Елена Лапушкина отметила, что приоритетное значение имеет эффективное использование территории инфраструктуры, созданной для мундиаля. Также пространство у стадиона после преображения должно быть многофункциональным и отвечать запросам жителей и гостей региона всех возрастов, а самое главное территория должна отражать самобытность города.«Самара имеет свой характер, и я надеюсь, что вы сможете его прочувствовать и учесть в своих работах. Мне, как главе города, хотелось бы, чтобы эта территория стала уникальной и узнаваемой во всем мире», - подчеркнула Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации