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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре начались работы по расширению части проспекта Кирова

16 июля 2019 20:01
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Сейчас подрядная компания «СамараТрансСтрой» проводит работы по фрезерованию старого дорожного полотна и расширяет проезжую часть.
В Самаре начались работы по расширению проезжей части проспекта Кирова от Кировского моста до улицы Ветлянской, передает samarskie-voditeli.ru. Участок протяженностью чуть более 1 км будет реконструирован и расширен, в результате удастся избавиться от так называемого «бутылочного горлышка» и увеличить пропускную способность Кировского моста.

Сейчас подрядная компания «СамараТрансСтрой» проводит работы по фрезерованию старого дорожного полотна и расширяет проезжую часть. До этого проводились работы по строительству дождевой канализации.

Ремонт будет идти два года. В результате дорога будет расширена до четырех полос движения, появятся тротуары, светофоры, освещение.

Как сообщают представители подрядной компании, в этом году запланированы работы по переустройству 80% коммуникаций. Также частично будет расширена проезжая часть и частично проведено устройство дорожной одежды.

На все работы выделяется 319,3 млн рублей. 


Фото:  samarskie-voditeli.ru
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Комментарии



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