В Самаре начались работы по расширению части проспекта Кирова
16 июля 2019 20:01
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Сейчас подрядная компания «СамараТрансСтрой» проводит работы по фрезерованию старого дорожного полотна и расширяет проезжую часть. До этого проводились работы по строительству дождевой канализации.
Ремонт будет идти два года. В результате дорога будет расширена до четырех полос движения, появятся тротуары, светофоры, освещение.
Как сообщают представители подрядной компании, в этом году запланированы работы по переустройству 80% коммуникаций. Также частично будет расширена проезжая часть и частично проведено устройство дорожной одежды.
На все работы выделяется 319,3 млн рублей.
Фото: samarskie-voditeli.ru
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