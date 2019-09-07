В Самаре на проспекте Ленина открылся «космический» сквер

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Общая площадь сквера составляет около 20 тысяч квадратных метров. Здесь появились современные скамейки, навесы от солнца, урны, на пешеходных дорожках смонтировали плитку, настелили рулонный газон с автополивом, оборудовали общественный туалет. Были высажены более 30 деревьев и 700 кустарников, появились так называемые эко-дорожки. Клумбы, выполненные в виде кругов, использование белого декоративного камня в украшении ландшафта создают в сквере космическую обстановку.Продолжает космическую тему и уникальный детский городок с луноходами, ракетами и другими тематическими объектами.Сквер по праву можно назвать не только космическим, но и спортивным. Здесь оборудован каскад спортивных площадок: хоккейная коробка, теннисная,волейбольная и баскетбольная площадки, установлены тренажеры под открытым небом и уложена современная беговая дорожка с литым резиновым покрытием.Примечательно, что знаковое место преображается в год 100-летия со дня рождения легендарного директора ЦСКБ «Прогресс» Дмитрия Ильича Козлова. Под его личным руководством и был заложен сквер. В марте 2019 года это общественное пространство стало лидером рейтингового голосования по определению приоритетов благоустройства.Важно отметить, что дополнительное финансирование на реконструкцию крупных городских объектов было получено с началом реализация целой сериинациональных проектов, инициатором которых является Президент Российской Федерации. Ход исполнения работ по национальным проектам в регионе контролирует лично губернатор Самарской области, передает пресс-служба облправительства.