В Самаре может появиться инклюзивный тактильный сад

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Такую идею представили на встрече с главой города специалисты ландшафтного дизайна.Тактильный сад адаптирован для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья.В саду слепые или слабовидящие смогут потрогать каждое растение и ощутить его аромат.Композиции из цветов будут располагаться на специальных платформах для удобного контакта.Всего в мире только в трёх городах есть аналогичные сады – в итальянском Падуи, в Москве и в Уфе.На встрече рассмотрели возможные места размещения уникального объекта в Самаре, но уже на городском празднике «Фестиваль цветов», который состоится 24 и 25 августа, небольшой тактильный сад будет представлен для ознакомления жителям и гостям города.Также обсудили концепцию развития территории на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Прихожане Храма, который там находится, и жители соседних домов не раз отмечали, что в этом месте не хватает зелёной зоны. Сейчас специалистам необходимо разработать проект озеленения, здесь могут появиться газоны, многолетние цветы и деревья.Ландшафтники предложили также выделить территории, на которых жители смогут сами высаживать деревья и ухаживать за ними, создавая небольшие аллеи, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации