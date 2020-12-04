В Самаре к Новому году украсили сквер на пересечении Авроры и Аэродромной

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В Самаре к Новому году преобразили еще одну локацию. Речь идет о сквере на пересечении Авроры и Аэродромной. Здесь появились две светодинамические конструкции: деревце с яблоками.

Кроме того, специалисты муниципального предприятия «Самарагорсвет» смонтировали здесь композицию из двух больших и двух малых шаров.

Дополнят новогоднее убранство светящиеся гирлянды, которые будут обрамлять в том числе новую беседку.

— Надежные световые конструкции и гибкие гирлянды на каучуковой основе выдерживают даже самые крепкие морозы, — рассказали в мэрии Самары.

После завершения монтажа иллюминацию включили вместе со всем городским уличным освещением.

Несколько дней назад в Самаре запустили светодиодный фонтан рядом с площадью Славы. Мы публиковали фоторепортаж с Волжского склона.

На площади Куйбышева украшают семь елок, рядом с которыми должны установить 3D-фигуры «Смешариков», пишет 63.ру.

Фото: мэрия Самары