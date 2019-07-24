В Самаре готовятся к строительству двухуровневой развязки на Московском шоссе

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Как рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области, дорога будет идти от перекрестка Московского шоссе и Авроры. Она пройдет по частному сектору, не затрагивая Ботанически сад.На пересечении Московского шоссе и Авроры будет построена двухуровневая развязка. Пока специалисты еще не определились, какая из улиц будет тоннелем, а какая пойдет по верхнему уровню. Министр отметил, что объект будет востребованный.Проект планировки готов, теперь начинаются работы по проектированию самой дороги и развязки.