В Самаре готовятся к строительству двухуровневой развязки на Московском шоссе
24 июля 2019 16:06
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Как рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, дорога будет идти от перекрестка Московского шоссе и Авроры. Она пройдет по частному сектору, не затрагивая Ботанически сад.
На пересечении Московского шоссе и Авроры будет построена двухуровневая развязка. Пока специалисты еще не определились, какая из улиц будет тоннелем, а какая пойдет по верхнему уровню. Министр отметил, что объект будет востребованный.
Проект планировки готов, теперь начинаются работы по проектированию самой дороги и развязки.
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