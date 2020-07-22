В Самаре фонтан в сквере Речников восстановят этим летом
22 июля 2020 14:40
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Специалисты уже завершили подземные работы и формирование фундамента. К началу осени здесь планируют отремонтировать пешеходные дорожки, оборудовать детскую и спортивную площадки, установить фонарные столбы и скамейки, сформировать газоны, а также привести в порядок деревья.
Благоустройство территории проходит по нацпроекту «Жильё и городская среда».
Видео здесь.
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