В Самаре демонтируют рекламные конструкции, на которые истек срок договора аренды

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Если владелец не спешит убирать щит, то это сделает подрядчик профильного департамента городской Администрации – с последующим взысканием всех расходов – на демонтаж, вывоз, хранение и утилизацию конструкции. Также нерасторопному владельцу придется заплатить за то, что участок находился в его пользовании сверх установленного срока.Условиями, при которых конструкция может остаться на прежнем месте, является то, что данный адрес учтен в новой схеме, есть победитель аукциона, при этом щит соответствует всем действующим требованиям (заглубленный фундамент и др.).Напомним, обновленная схема была утверждена в августе текущего года – с указанием земельных участков, на которых могут быть установлены конструкции определенных типов и размеров. В схему вошли более 2 тысяч конструкций разных форматов.«Город в лице комитета по наружной рекламе Департамента городского хозяйства и экологии приступил к демонтажу рекламных конструкций, по которым истек срок действия договора. Места освобождаются для проведения торгов, чтоб новым победителям предоставить необремененные земельные участки для установки рекламных щитов, - рассказал главный специалист отдела организации торгов и выдачи разрешений и контроля рекламно-информационного оформления Комитета по наружной рекламе Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Александр Щигорев, - Данная работа будет продолжаться до приведения рекламного поля в соответствие с новой утвержденной схемой размещения рекламных конструкций. В общей сложности к демонтажу планируется порядка 400 установок».Так, в конце этой недели работа по сносу рекламного щита велась в Красноглинском районе. Конструкцию своими силами убрал рекламораспространитель. Рекламная установка срезается с основания, затем с использованием специального крана опускается на землю, где разбирается и после транспортируется. Также демонтируется бетонное основание конструкции, чтобы предотвратить появление несанкционированной наружной рекламы вновь на тех же местах.Отметим, что ранее этой осенью в Самаре уже проходили электронные аукционы на право размещения наружной рекламы с учетом новых правил. Следующие торги запланированы на 22 октября 2019 года. Стартовые цены на лоты снижаться не будут – они изначально приближены по ряду позиций к стоимости 2014 года. Если в результате повторно проведенных торгов часть конструкций останется «неразыгранной», их будут исключать из новой адресной схемы размещения.Подчеркнем, что в текущем году победителям аукционов рекламные места, в том числе с электронно-цифровой поверхностью, отдадут в аренду сроком на 10 лет. Практика столь длительного права размещать рекламные конструкции в городе применяется впервые. Таким образом, с учетом нового срока действия договоров, ориентировочного срока окупаемости затрат на размещение рекламы и возможности долгосрочных инвестиций, условия торгов теперь более привлекательны для бизнес-организаций. Это позволит участникам рекламного рынка свести финансовые риски к минимуму. Прежде всего, новая модель торгов рассчитана на перспективных и конкурентоспособных «игроков», в т. ч. федеральных. Однако в этом году лоты сформированы и с учетом интересов малого и среднего бизнеса – в них есть участки с незначительным количеством конструкций, начиная от 1.Преобразования на рекламном рынке, особенно в поле высокотехнологичной рекламы, призваны упорядочить это направление деятельности, чему в неменьшей степени способствуют и другие новшества.Например, количество конструкций для информации коммерческого характера в целом уменьшится на треть по сравнению с 2014 годом, что априори должно стимулировать их востребованность. В первую очередь это касается щитов 3X6 м, которые являются самыми распространенными на улицах города.В историческом центре Самаре совсем не будет крупногабаритных конструкций.Не предусмотрены новыми правилами афишные стенды старого образца 1,8x1,8 м. Анонсирование концертной и другой деятельности в сфере культуры будет осуществляться посредством новых модулей.Вдвое сократится расстояние между большими конструкциями – их можно размещать не ближе 100 м друг от друга.Конструкции с возможностью видео-трансляции предусмотрены только в тех местах, где они не мешают жителям близлежащих домов. Такие установки размером 3x6 м, 4x12 м, 5x15 м будут как на муниципальных участках, так и на областных.Вместе с тем, как и прежде, ни одного щита на инженерных сетях установлено не будет, передает пресс-служба горадминистрации.