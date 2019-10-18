В Самаре демонтируют рекламные конструкции, на которые истек срок договора аренды
18 октября 2019 12:54
117
Если владелец не спешит убирать щит, то это сделает подрядчик профильного департамента городской Администрации – с последующим взысканием всех расходов – на демонтаж, вывоз, хранение и утилизацию конструкции. Также нерасторопному владельцу придется заплатить за то, что участок находился в его пользовании сверх установленного срока.
Условиями, при которых конструкция может остаться на прежнем месте, является то, что данный адрес учтен в новой схеме, есть победитель аукциона, при этом щит соответствует всем действующим требованиям (заглубленный фундамент и др.).
Напомним, обновленная схема была утверждена в августе текущего года – с указанием земельных участков, на которых могут быть установлены конструкции определенных типов и размеров. В схему вошли более 2 тысяч конструкций разных форматов.
«Город в лице комитета по наружной рекламе Департамента городского хозяйства и экологии приступил к демонтажу рекламных конструкций, по которым истек срок действия договора. Места освобождаются для проведения торгов, чтоб новым победителям предоставить необремененные земельные участки для установки рекламных щитов, - рассказал главный специалист отдела организации торгов и выдачи разрешений и контроля рекламно-информационного оформления Комитета по наружной рекламе Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Александр Щигорев, - Данная работа будет продолжаться до приведения рекламного поля в соответствие с новой утвержденной схемой размещения рекламных конструкций. В общей сложности к демонтажу планируется порядка 400 установок».
Так, в конце этой недели работа по сносу рекламного щита велась в Красноглинском районе. Конструкцию своими силами убрал рекламораспространитель. Рекламная установка срезается с основания, затем с использованием специального крана опускается на землю, где разбирается и после транспортируется. Также демонтируется бетонное основание конструкции, чтобы предотвратить появление несанкционированной наружной рекламы вновь на тех же местах.
Отметим, что ранее этой осенью в Самаре уже проходили электронные аукционы на право размещения наружной рекламы с учетом новых правил. Следующие торги запланированы на 22 октября 2019 года. Стартовые цены на лоты снижаться не будут – они изначально приближены по ряду позиций к стоимости 2014 года. Если в результате повторно проведенных торгов часть конструкций останется «неразыгранной», их будут исключать из новой адресной схемы размещения.
Подчеркнем, что в текущем году победителям аукционов рекламные места, в том числе с электронно-цифровой поверхностью, отдадут в аренду сроком на 10 лет. Практика столь длительного права размещать рекламные конструкции в городе применяется впервые. Таким образом, с учетом нового срока действия договоров, ориентировочного срока окупаемости затрат на размещение рекламы и возможности долгосрочных инвестиций, условия торгов теперь более привлекательны для бизнес-организаций. Это позволит участникам рекламного рынка свести финансовые риски к минимуму. Прежде всего, новая модель торгов рассчитана на перспективных и конкурентоспособных «игроков», в т. ч. федеральных. Однако в этом году лоты сформированы и с учетом интересов малого и среднего бизнеса – в них есть участки с незначительным количеством конструкций, начиная от 1.
Преобразования на рекламном рынке, особенно в поле высокотехнологичной рекламы, призваны упорядочить это направление деятельности, чему в неменьшей степени способствуют и другие новшества.
Например, количество конструкций для информации коммерческого характера в целом уменьшится на треть по сравнению с 2014 годом, что априори должно стимулировать их востребованность. В первую очередь это касается щитов 3X6 м, которые являются самыми распространенными на улицах города.
В историческом центре Самаре совсем не будет крупногабаритных конструкций.
Не предусмотрены новыми правилами афишные стенды старого образца 1,8x1,8 м. Анонсирование концертной и другой деятельности в сфере культуры будет осуществляться посредством новых модулей.
Вдвое сократится расстояние между большими конструкциями – их можно размещать не ближе 100 м друг от друга.
Конструкции с возможностью видео-трансляции предусмотрены только в тех местах, где они не мешают жителям близлежащих домов. Такие установки размером 3x6 м, 4x12 м, 5x15 м будут как на муниципальных участках, так и на областных.
Вместе с тем, как и прежде, ни одного щита на инженерных сетях установлено не будет, передает пресс-служба горадминистрации.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
18 октября 2019 12:54
В историческом центре Самаре совсем не будет крупногабаритных конструкций. Благоустройство региона
116
17 октября 2019 14:32
После завершения восстановительных работ, здесь откроется самарский филиал Третьяковской галереи. Благоустройство региона
465
16 октября 2019 21:50
Самарский депстрой подал более 80 исков в арбитражный и районные суды о сносе самовольных построек по всему городу. Благоустройство региона
420
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019 19:02Grohe для кухни (5)
Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь. Капитальный ремонт в Самаре
379
25 сентября 2019 10:50
Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный. Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво. Капитальный ремонт в Самаре
428
10 августа 2019 17:43
Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1510
Всё в Дом
15 октября 2019 23:04На что обратить внимание при выборе двуспальной кровати?
После тяжелого трудового дня каждый человек приходит домой, чтобы расслабиться и получить новый заряд энергии. Во сне человек в среднем проводит треть своей... Всё в Дом
126
10 октября 2019 16:00Особенности кресла-мяча
В любом домовладении или квартире незаменимым предметом мебели является кресло. И если вы любите оригинальничать, предпочитаете не загромождать... Всё в Дом
123
7 октября 2019 12:19Комод в интерьере
В современном интерьере комод вещь незаменимая. Он идеально вписывается в любой интерьер и встретить его можно в любой комнате. Всё в Дом
119
ЖКХ
18 октября 2019 13:47
Здесь можно сразу без комиссии оплатить квитанции. ЖКХ
109
18 октября 2019 10:45
Приоритет при монтаже защитных приспособлений был отдан воздушным линиям электропередачи, проходящим вблизи мест наибольшего скопления пернаты. ЖКХ
149
18 октября 2019 10:34
Теперь, благодаря железным уведомлениям, об этом узнают все соседи. ЖКХ
235
Экология
13 октября 2019 13:23
Специалисты на научно-исследовательском судне провели экспедиционный выезд в Куйбышевском водохранилище. Экология
4301
13 октября 2019 11:42
Сейчас идет подготовка необходимых документов. Экология
625
11 октября 2019 12:45
Поводом для запроса стали обнаруженные в разных районах региона кости и черепа животных. Экология
494
Видео
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
310
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
388
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
799
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
572
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
523
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
814
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1021
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1656
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1152
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1412
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1600
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1051
Мероприятия