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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре демонтируют рекламные конструкции, на которые истек срок договора аренды

18 октября 2019 12:54
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В историческом центре Самаре совсем не будет крупногабаритных конструкций.
В Самаре продолжается борьба с незаконными рекламными конструкциями. Если срок договора аренды, заключенного в 2014 году, истек, то такие щитовые установки демонтируются силами собственников в течение месяца.

Если владелец не спешит убирать щит, то это сделает подрядчик профильного департамента городской Администрации – с последующим взысканием всех расходов – на демонтаж, вывоз, хранение и утилизацию конструкции. Также нерасторопному владельцу придется заплатить за то, что участок находился в его пользовании сверх установленного срока.

Условиями, при которых конструкция может остаться на прежнем месте, является то, что данный адрес учтен в новой схеме, есть победитель аукциона, при этом щит соответствует всем действующим требованиям (заглубленный фундамент и др.).

Напомним, обновленная схема была утверждена в августе текущего года – с указанием земельных участков, на которых могут быть установлены конструкции определенных типов и размеров. В схему вошли более 2 тысяч конструкций разных форматов.

«Город в лице комитета по наружной рекламе Департамента городского хозяйства и экологии приступил к демонтажу рекламных конструкций, по которым истек срок действия договора. Места освобождаются для проведения торгов, чтоб новым победителям предоставить необремененные земельные участки для установки рекламных щитов, - рассказал главный специалист отдела организации торгов и выдачи разрешений и контроля рекламно-информационного оформления Комитета по наружной рекламе Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Александр Щигорев, - Данная работа будет продолжаться до приведения рекламного поля в соответствие с новой утвержденной схемой размещения рекламных конструкций. В общей сложности к демонтажу планируется порядка 400 установок».

Так, в конце этой недели работа по сносу рекламного щита велась в Красноглинском районе. Конструкцию своими силами убрал рекламораспространитель. Рекламная установка срезается с основания, затем с использованием специального крана опускается на землю, где разбирается и после транспортируется. Также демонтируется бетонное основание конструкции, чтобы предотвратить появление несанкционированной наружной рекламы вновь на тех же местах.

Отметим, что ранее этой осенью в Самаре уже проходили электронные аукционы на право размещения наружной рекламы с учетом новых правил. Следующие торги запланированы на 22 октября 2019 года. Стартовые цены на лоты снижаться не будут – они изначально приближены по ряду позиций к стоимости 2014 года. Если в результате повторно проведенных торгов часть конструкций останется «неразыгранной», их будут исключать из новой адресной схемы размещения.

Подчеркнем, что в текущем году победителям аукционов рекламные места, в том числе с электронно-цифровой поверхностью, отдадут в аренду сроком на 10 лет. Практика столь длительного права размещать рекламные конструкции в городе применяется впервые. Таким образом, с учетом нового срока действия договоров, ориентировочного срока окупаемости затрат на размещение рекламы и возможности долгосрочных инвестиций, условия торгов теперь более привлекательны для бизнес-организаций. Это позволит участникам рекламного рынка свести финансовые риски к минимуму. Прежде всего, новая модель торгов рассчитана на перспективных и конкурентоспособных «игроков», в т. ч. федеральных. Однако в этом году лоты сформированы и с учетом интересов малого и среднего бизнеса – в них есть участки с незначительным количеством конструкций, начиная от 1.

Преобразования на рекламном рынке, особенно в поле высокотехнологичной рекламы, призваны упорядочить это направление деятельности, чему в неменьшей степени способствуют и другие новшества.

Например, количество конструкций для информации коммерческого характера в целом уменьшится на треть по сравнению с 2014 годом, что априори должно стимулировать их востребованность. В первую очередь это касается щитов 3X6 м, которые являются самыми распространенными на улицах города.

В историческом центре Самаре совсем не будет крупногабаритных конструкций.

Не предусмотрены новыми правилами афишные стенды старого образца 1,8x1,8 м. Анонсирование концертной и другой деятельности в сфере культуры будет осуществляться посредством новых модулей.

Вдвое сократится расстояние между большими конструкциями – их можно размещать не ближе 100 м друг от друга.

Конструкции с возможностью видео-трансляции предусмотрены только в тех местах, где они не мешают жителям близлежащих домов. Такие установки размером 3x6 м, 4x12 м, 5x15 м будут как на муниципальных участках, так и на областных.

Вместе с тем, как и прежде, ни одного щита на инженерных сетях установлено не будет, передает пресс-служба горадминистрации. 
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