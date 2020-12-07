В Самаре будут работать больше 120 катков

80

Ледовые пространства заливают во всех районах города.



В областной столице в этом году подготовят больше 120 площадок для катания на коньках. Как сообщили в администрации Самары, катки зальют на территории школ, парков, скверов, на набережной, стадионах и во дворах. Многие ледовые площадки и калды уже готовы. Например, на пл. Куйбышева самарцы уже вовсю катаются на коньках и играют в хоккей. Здесь же открылись пункты проката коньков и точки питания, сообщает СОВА.инфо.



Готовы ледовые арены и в четырех парках: имени Гагарина, "Дружба", Победы, 50-летия Октября (парк Металлургов). Кататься на коньках можно и с видом на Волгу. На набережной залили ледовые аллеи - от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска. В Самарском районе можно кататься на стадионе "Динамо". О том, какие площадки работают в других районах Самары, можно узнать здесь.

фото: администрация Самары