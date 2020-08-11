В Самаре благоустраивают аллею на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры

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В сквере, прилегающем к аллее, в настоящее время ведется опиловка и санитарная обрезка деревьев. Там уже появились дорожки, по которым будет удобно прогуливаться в любую погоду.На самой аллее рабочие выкладывают плитку, а специалисты МП «Спецремстройзеленхоз» благоустраивают газоны и высаживают цветы. На аллее и в сквере заработает 49 новых световых опор.Работы проходят ускоренными темпами и к началу сентября благоустройство территории должно быть полностью завершено, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации