В Самаре благоустраивают аллею на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры

На аллее и прилегающем к ней сквере, которые очень популярны у жителей района, наводят порядок и обновляют дорожки, освещение, скамейки и тротуарную плитку.
В сквере, прилегающем к аллее, в настоящее время ведется опиловка и санитарная обрезка деревьев. Там уже появились дорожки, по которым будет удобно прогуливаться в любую погоду.
На самой аллее рабочие выкладывают плитку, а специалисты МП «Спецремстройзеленхоз» благоустраивают газоны и высаживают цветы. На аллее и в сквере заработает 49 новых световых опор.
Работы проходят ускоренными темпами и к началу сентября благоустройство территории должно быть полностью завершено, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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