В СО начались работы по строительству нового моста через Волгу в районе села Климовка
18 ноября 2019 20:18
159
По планам мост должен быть построен к 2024 году.
Из ролика самарского видеоблогера стало известно, что рабочие обустраивают подъездные дороги.
Официально о старте работ было объявлено в середине октября этого года. Именно тогда было подписано соглашение с хозяйственным партнерством «Концессионная компания «Обход Тольятти». Проезд по новому мосту будет платным. Его длина составит 3,7 км. Это будет четырехполосный мост. Также к мосту построят дорогу.
Фото: samarskie-voditeli.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
18 ноября 2019 20:18
По планам мост должен быть построен к 2024 году. Благоустройство региона
158
18 ноября 2019 19:31
Эксперты отмечают: хотя никто не верит, что здесь когда-то пойдут поезда подземки, при желании чиновников это может стать основанием для требования сноса... Благоустройство региона
319
18 ноября 2019 12:25
Мэрия города утвердила обновленную программу по развитию сферы ритуальных услуг и мест захоронения. Благоустройство региона
239
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019 19:02Grohe для кухни (5)
Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь. Капитальный ремонт в Самаре
1475
25 сентября 2019 10:50
Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный. Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво. Капитальный ремонт в Самаре
553
10 августа 2019 17:43
Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1608
Всё в Дом
8 ноября 2019 03:45Различные модели сушилок для рук даже для самого необычного интерьера
Если вам нужна сушка для рук тогда вам точно сюда. Компания «НОФЕР РУС» занимается продажей как электрических, так и автоматических сушилок. Всё в Дом
355
15 октября 2019 23:04На что обратить внимание при выборе двуспальной кровати?
После тяжелого трудового дня каждый человек приходит домой, чтобы расслабиться и получить новый заряд энергии. Во сне человек в среднем проводит треть своей... Всё в Дом
805
10 октября 2019 16:00Особенности кресла-мяча
В любом домовладении или квартире незаменимым предметом мебели является кресло. И если вы любите оригинальничать, предпочитаете не загромождать... Всё в Дом
196
ЖКХ
18 ноября 2019 21:45
Приостановлено водоснабжение потребителей 70 многоквартирных жилых домов (9870 человек), трех детских садов и одной школы. ЖКХ
151
18 ноября 2019 16:36
Передавать показания приборов учёта водоснабжения в "РКС-Самара" необходимо ежемесячно. ЖКХ
199
18 ноября 2019 15:42
Специалисты «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» провели уроки энергобезопасности для посетителей ТЦ «МЕГА», а также рассказали об акции «В Новый... ЖКХ
231
Экология
18 ноября 2019 12:42
В период с 20 по 22 ноября в регионе наступит климатическая зима. Экология
248
18 ноября 2019 11:05
Столбик термометра опустится до -15 градусов. Экология
837
12 ноября 2019 10:09
Она станет одной из самых теплых за всю историю. Экология
2643
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
256
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
262
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
532
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
678
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
495
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
366
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
478
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1547
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2140
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1453
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1755
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1935
Мероприятия