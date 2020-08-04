В Промышленном районе Самары по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроят 11 дворов

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Первые преобразования городских дворов начались почти 10 лет назад с программы «Двор, в котором мы живем», инициатором которой был Дмитрий Азаров. Именно этот опыт положен в основу программы «Комфортная городская среда», которая успешно реализуется сейчас на территории всей страны. За прошедшие два года в Самаре выполнен ремонт 109 дворовых территорий.В этом году в Промышленном районе благоустроят 11 дворов. Все проекты были разработаны при активном участии жителей.«Жители с большим энтузиазмом отнеслись к возможности участия в программе, поэтому активно включились в осуждение дизайн-проектов. И даже сейчас, когда работы уже ведутся, жители общаются с подрядчиком, вносят изменения и контролируют процесс благоустройства», - отметил глава Промышленного района Андрей Семенов.Так, жители домов №53, 55, 57 по ул.Фадеева в будущий дизайн-проект включили парковочные места, освещение, зону отдыха, новую проезжую часть и тротуары.«Я живу в этом доме с 1978 года, с того время ничего масштабного в нашем дворе не происходило. Когда мы узнали об этой программе в 2017 году, то сразу решили – будем участвовать. Собрались всем двором, составили дизайн-проект и отправили в администрацию», - рассказала председатель дома №53 по ул. Фадеева Любовь Сергеева.В настоящее время здесь уже установлены мачты освещения и бордюры, в ближайшее время будет уложено асфальтовое покрытие, обустроены парковки и тротуары, установлена детская площадка.На других объектах также ведется активная работа по благоустройству. Срок завершения работ по контракту - до 31 августа 2020 года, передает пресс-служба горадминистрации.