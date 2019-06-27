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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Промышленном районе Самары к концу лета появится новый благоустроенный сквер около собора Кирилла и Мефодия

27 июня 2019 14:27
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Работы на данной территории ведутся в круглосуточном режиме и с опережением графика, план выполнен уже на тридцать процентов.
Сквер около собора Кирилла и Мефодия в границах улиц Солнечной, Ново-Садовой, проспекта Кирова в Самаре комплексно благоустраивают по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Территория площадью около 25 тысяч квадратных метров долгие годы была в запустении. После проведения благоустройства это общественное пространство обещает стать местом для семейного отдыха жителей нескольких микрорайонов. Также сквер будет востребован прихожанами и воспитанниками детского Епархиального центра при храме. Стоит отметить, что через дорогу от сквера расположен Самарский областной клинический онкологический диспансер, посетителям и пациентам этого лечебного учреждения также необходимо место для отдыха и прогулок. Рядом со сквером оборудуют дополнительные парковочные места для удобства жителей и посетителей диспансера.

Напомним, в марте 2019 года самарцы расставили приоритеты благоустройства, приняв участие в общественном голосовании. Территория этого сквера в Промышленном районе Самары заняла второе место в общегородском рейтинге. Инициатива преобразить заброшенную территорию принадлежит жителям Промышленного района. Проект включает в себя оборудование 4 тысяч кв. метров пешеходных дорожек и 19 тысяч кв. метров газонов.

«Проектом благоустройства предусмотрены оборудование новых пешеходных дорожек и газонов с автополивом, обустройство детской и спортивной площадок, прогулочной зоны, высадку новых зеленых насаждений: полноразмерных деревьев и кустарников», - рассказал Алексей Старостин, заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.

Работы на данной территории ведутся в круглосуточном режиме и с опережением графика, план выполнен уже на тридцать процентов. В сквере полным ходом ведется разбивка пешеходных дорожек, началась укладка нового асфальтового покрытия, заказано оборудование для новых детских площадок и ограждения. В середине июля строители приступят к установке малых архитектурных форм, параллельно оборудуют уличное освещение.

По словам представителей подрядной организации, самое трудоемкое было подготовить площадку. До начала комплексных работ территория представляла собой заброшенный участок с большим количеством мусорных накоплений, расположенных под порослью деревьев.

«Эта большая территория долгие годы была в запустении, подрядной организацией была проведена масштабная подготовительная работа. В первую очередь было вывезен мусор, проведена санитарная обрезка деревьев. Мы ежедневно взаимодействуем с жителями близлежащий домов, чтобы максимально сохранить деревья, для этого проект был изменен в части конфигураций пешеходных дорожек», - отметил Евгений Князькин, заместитель директора ООО «Вектор 21».

Общественный контроль со стороны жителей ведется ежедневно. По просьбе общественности будут выполнены работы по очистке оврага, где скапливается дождевая и талая вода, также увеличен объем высадки новых зеленых насаждений.

«Это уникальное общественное пространство для нашего микрорайона, такого большого сквера для прогулок у нас на сегодня нет. Сейчас уже идёт планировка территории в соответствии с архитектурным планом. Пожелания от жителей сводятся к максимальному сохранению зеленых насаждений и высадке новых деревьев. Кроме того, люди просят навести порядок в овраге, который здесь расположен, расчистить его. Ко всем нашим пожеланиям подрядчик прислушивается», - рассказывает Александр Памурзин, управляющий микрорайона «Солнечный 8» Промышленного района г.о. Самара, передает пресс-служба горадминистрации. 


Фото:   пресс-служба горадминистрации
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Комментарии



Благоустройство региона
27 июня 2019  14:27
Работы на данной территории ведутся в круглосуточном режиме и с опережением графика, план выполнен уже на тридцать процентов.
В Промышленном районе Самары к концу лета появится новый благоустроенный сквер около собора Кирилла и Мефодия
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