В Отрадном по нацпроекту «Жилье и городская среда» идет обновление «Отрадного парка»

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Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов и муниципальных образований, но особенно жителей малых городов. В связи с этим было принято решение проводить конкурс ежегодно, уже в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» - федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».Самарская область ежегодно принимает участие в этом конкурсе. Сейчас на территории региона идет реализация 5 проектов победителей разных периодов (г. Кинель, Отрадный, Жигулевск, Сызрань и Нефтегорск). Один из победителей – это Отрадный с проектом парка.К осени местные жители получат современное городское пространство, способное изменить формат и качество досуга. Там появятся различные зоны и масштабные объекты. Событийная зона будет представлять собой большую летнюю эстраду и амфитеатр, там можно будет проводить различные мероприятия. Зона подростковой активности - большая площадка для скейтеров и роллеров. Тропа здоровья позволит любителям активного образа жизни заниматься скандинавской ходьбой, бегом и велосипедным спортом. Отличительной чертой этой зоны является наличие двух параллельных троп для удобства отдыхающих. Также преобразится зона семейного отдыха, которая дополнится масштабным элементом – колесом обозрения, которое порадует жителей видом на город и панорамным видом на новый парк.Высота колеса обозрения - 36 метров.Парк не только сочетает в себе современные решения, но и сохраняет исторические аспекты и памятные для жителей объекты. Так, в обновленном формате предстанет перед горожанами аллея памяти. Площадь, на которой размещён самолет, получит новую геометрическую форму, что позволит визуально выделить значимость культурного объекта.При входе в парк со стороны ул. Победы жителей будет встречать новый арт-объект. Это объемные буквы с подсветкой - название парка «Отрадный парк». Парк не просто обновленное пространство в Отрадном – это новый формат современной городской среды.На реализацию данного проекта было выделено более 164 миллионов рублей, степень готовности объекта составляет 65%.Территорию выбирали при активном участии жителей Отрадного, которые участвовали в общественных голосованиях. Всего в голосовании приняли участие более 1200 человек.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет большое внимание вопросу формирования комфортной городской среды. Перед муниципалитетами он поставил задачу: необходимо продолжить практику участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Города-победители должны стать примером и для остальных муниципалитетов. Там, где проявлена активность самих граждан, уже есть яркие результаты, передает пресс-служба облправительства.