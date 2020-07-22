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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Октябрьском районе Самары благоустраивают дворы

22 июля 2020 15:36
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Срок завершения работ по обновлению дворов - до 31 августа 2020 года.
По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» в Самаре будет благоустроено порядка 50 дворовых территорий во всех девяти внутригородских районах города.

Первые преобразования городских дворов начались почти 10 лет назад с программы «Двор, в котором мы живем», инициатором которой был Дмитрий Азаров. И именно этот опыт положен в основу программы «Комфортная городская среда», которая успешно реализуется сейчас на территории всей страны. За прошедшие два года в Самаре выполнен ремонт 109 дворовых территорий.

В этом году в Октябрьском районе активно идут работы по обновлению трех дворов по адресам: проспект Масленикова, 14, ул. Ново-Садовая, 285, ул. Гаражная, 13а. Что должно появиться во дворах решали жители. Они составляли заявку и направляли ее в районную администрацию, а теперь активно контролируют процесс.

«Мы любые работы начинаем с того, что разговариваем с людьми, договариваемся, что мы делаем и в какие сроки, - отметил глава Октябрьского района Александр Кузнецов. - Только с помощью общественного контроля мы такие проекты может реализовывать, потому что это общее дело».

Так, во дворе дома 13а по улице Гаражной работы вышли на финальную стадию. Здесь уже уложено новое асфальтовое покрытие, обустроены парковки и тротуары, установлена детская площадка и мачты освещения. В настоящее время подрядчик укладывает безопасное антитравматическое покрытие, позже приступит к озеленению.

К работе по благоустройству подключилась и управляющая компания, обслуживающие данные дома. Рабочие приведут в порядок входные группы, отремонтируют отмостку и крыльцо.

Срок завершения работ по обновлению дворов - до 31 августа 2020 года, передает пресс-служба горадминистрации. 



Фото:    пресс-служба горадминистраци
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Комментарии


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22 июля 2020  17:26
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88
22 июля 2020  15:36
Срок завершения работ по обновлению дворов - до 31 августа 2020 года.
В Октябрьском районе Самары благоустраивают дворы
Срок завершения работ по обновлению дворов - до 31 августа 2020 года.   Благоустройство региона
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