Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 10 июня, 18:46
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/06:
USD 65.04
-0.19
EUR 73.26
-0.01
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Октябрьске стартовали работы по благоустройству центрального пляжа

10 июня 2019 16:50
82
В Октябрьске началась реализация проекта-победителя Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений 2018 года «Пляж - центр притяжения».
В Октябрьске началась реализация проекта-победителя Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений 2018 года «Пляж - центр притяжения». В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы.

Конкурс проводится Министерством строительства и ЖКХ РФ и призван поддержать лучшие проекты благоустройства и развития городских общественных пространств, способствующие повышению качества повседневной жизни самих горожан, привлечению туристов, развитию индустрии услуг. Участвовать в конкурсе могут города с численностью до 100 000 человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

Территория пляжа в Октябрьске – любимое место отдыха горожан. Там ежегодно проходит спортивный фестиваль «Октябрьская фишка», объединяющий более 300 рыбаков, любителей кулинарии и активного отдыха, а также более 700 зрителей. В пляжном фестивале «Яркие краски на реке» каждый год принимает участие более 400 человек.

За реализацию именно этого проекта высказались сами жители. Они уверены, что набережная и благоустроенный пляж подарят городу новую жизнь и дадут импульс к дальнейшему развитию, к тому же усилят живописный панорамный вид города с Волги.

Федеральный грант на реализацию данного проекта составил 75 миллионов рублей.

В основе проекта реконструкции центрального пляжа лежит идея создания современной инфраструктуры, а также условий для комфортного и активного отдыха.

«Особенно важно, что проектом предусмотрены трансформируемые всесезонные объекты для летнего и зимнего периода. Еще в процессе общественных обсуждений жители проявили высокую активность и вовлеченность в процесс формирования проекта. Сегодня наша задача при высоком темпе сохранять достойное качество ремонтных работ», — отметил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
10 июня 2019  17:43
4 июня здесь произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибла женщина-пешеход. Также в целях недопущения подобных аварий в настоящее время изменен режим работы светофоров.
На перекрестке улиц Солнечная и Губанова в Самаре установят пешеходные ограждения
4 июня здесь произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибла женщина-пешеход. Также в целях недопущения подобных аварий в настоящее... Благоустройство региона
46
10 июня 2019  16:50
В Октябрьске началась реализация проекта-победителя Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений 2018 года «Пляж - центр притяжения».
В Октябрьске стартовали работы по благоустройству центрального пляжа
В Октябрьске началась реализация проекта-победителя Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений 2018 года «Пляж - центр притяжения».  Благоустройство региона
82
10 июня 2019  10:51
На ремонт ливневого коллектора на Ракитовском шоссе в Самаре потратят около 23 млн рублей
На ремонт ливневого коллектора на Ракитовском шоссе в Самаре потратят около 23 млн рублей
Необходимо отремонтировать 100 погонных метров коллектора. Благоустройство региона
164
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
4540
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2690
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1265
Весь список
Всё в Дом
31 мая 2019  20:13
Воздушные шары на любой вкус - идеальное украшение для любого торжества
 Для того чтобы оригинально и со вкусом оформить любое торжество, будь то свадьба или день рождения, не обойтись без воздушных шаров. Всё в Дом
203
31 мая 2019  20:11
Итальянские гостиные - комфорт и роскошь
 Мебель из Италии всегда востребована и безупречна по качеству. Подобные предметы интерьера - важный элемент в домовладении или квартиры.  Всё в Дом
100
23 мая 2019  15:37
Светильники от китайского бренда в интернет магазине
Светильники от китайского бренда в интернет магазине
 Светильники позволяют любому помещению быть более красивым, атмосферным и ярким. В зависимости от дизайна и задумок специалистов, нужно выбирать светильники... Всё в Дом
301
Весь список
ЖКХ
10 июня 2019  11:02
Канализационный ликбез для самарцев проводит РКС-Самара
"Канализационный ликбез" для самарцев проводит РКС-Самара
Из-за чего случаются изливы, что ни в коем случае нельзя смывать в унитаз и куда обращаться, если в подвале дома пахнет канализацией.  ЖКХ
174
7 июня 2019  10:17
Один из самарских ресторанов самовольно подключился к воде
Один из самарских ресторанов самовольно подключился к воде
Для доказательства пришлось проводить телеинспекционное обследование и выездное судебное заседание.  ЖКХ
230
6 июня 2019  11:54
Очередная проверка выявила грубейшие нарушения пользования питьевой водой в Самаре
Очередная проверка выявила грубейшие нарушения пользования питьевой водой в Самаре
Во дворе дома проводилась мойка мотоцикла водой для клумб. ЖКХ
259
Весь список

Экология
10 июня 2019  13:55
В Тольятти вновь зафиксировано превышение ПДК по формальдегиду
В Тольятти вновь зафиксировано превышение ПДК по формальдегиду
Сейчас экологическая ситуация в городе достаточно стабильная. Экология
120
8 июня 2019  10:45
Свалку в Тольятти проверили на радиоактивное загрязнение
Свалку в Тольятти проверили на радиоактивное загрязнение
Установлено, что радиационное состояние является стабильным и в пределах естественного радиационного фона. Экология
402
7 июня 2019  12:41
В Тольятти нашли опасную свалку
В Тольятти нашли опасную свалку
На нее пожаловались местные жители. Экология
219
Весь список


Видео
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
269
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
245
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
345
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
344
3 июня 2019  10:24
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна.
Социум
276
26 мая 2019  12:38
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
409
Весь список

Фоторепортажи
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
455
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
492
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
279
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
578
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
512
19 мая 2019  10:53
Международный фестиваль Самарское знамя состоялся в Самаре: ФОТО
Международный фестиваль «Самарское знамя» состоялся в Самаре: ФОТО
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы.
Социум
645
Весь список

Мероприятия
В Самарской областной детской библиотеке стартовала программа летних чтений для детей и подростков
В Самаре в музее Алабина откроется выставка «Легендарный Калашников»
На военном полигоне Рощинский состоялась легендарная «Гонка героев».
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные