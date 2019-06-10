В Октябрьске стартовали работы по благоустройству центрального пляжа

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Конкурс проводится Министерством строительства и ЖКХ РФ и призван поддержать лучшие проекты благоустройства и развития городских общественных пространств, способствующие повышению качества повседневной жизни самих горожан, привлечению туристов, развитию индустрии услуг. Участвовать в конкурсе могут города с численностью до 100 000 человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения.Территория пляжа в Октябрьске – любимое место отдыха горожан. Там ежегодно проходит спортивный фестиваль «Октябрьская фишка», объединяющий более 300 рыбаков, любителей кулинарии и активного отдыха, а также более 700 зрителей. В пляжном фестивале «Яркие краски на реке» каждый год принимает участие более 400 человек.За реализацию именно этого проекта высказались сами жители. Они уверены, что набережная и благоустроенный пляж подарят городу новую жизнь и дадут импульс к дальнейшему развитию, к тому же усилят живописный панорамный вид города с Волги.Федеральный грант на реализацию данного проекта составил 75 миллионов рублей.В основе проекта реконструкции центрального пляжа лежит идея создания современной инфраструктуры, а также условий для комфортного и активного отдыха.«Особенно важно, что проектом предусмотрены трансформируемые всесезонные объекты для летнего и зимнего периода. Еще в процессе общественных обсуждений жители проявили высокую активность и вовлеченность в процесс формирования проекта. Сегодня наша задача при высоком темпе сохранять достойное качество ремонтных работ», — отметил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков, передает пресс-служба облправительства.