В Ленинском районе Самары по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроят 8 дворов

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В Ленинском районе по нацпроекту ведутся работы в восьми дворах. Жители принимали активное участие в создании проекта благоустройства и сами решали что должно появиться в их дворе. Воплощение идей горожан в жизнь - основа «Стратегии лидерства» - долгосрочного документа развития региона, разработанного по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. И перемены, которые уже происходят, заметны каждому.Так, жители дома №26 по улице Владимирской в будущий дизайн-проект включили новую детскую площадку, спортивный комплекс, зону отдыха, новую проезжую часть и тротуары.Большую часть работ подрядчик уже выполнил: уложен новый асфальт, обустроены парковочные места, установлена детская площадка и МАФы. В ближайшее время будут выполнены работы по установке спортивного комплекса и устройству антитравматического покрытия.Жители вносят свои предложения не только на этапе проектирования, но и в процессе строительства. Так, например, подрядчик учёл просьбу о создании уклона на асфальте для отвода воды, а также оборудования дополнительной пешеходной дорожки.«Чтобы избежать недочётов на всех площадках осуществляется технический надзор. Ход работ контролируем силами администрации, общественных организаций, а также местных жителей. Они каждый день бывают на объекте, высказывают свои замечания и предложения подрядчику, - отметила глава Ленинского района Елена Бондаренко. - Мы ставим задачу выполнить работы досрочно, чтобы порадовать жителей к 1 сентября».Также в этом году в Ленинском районе по губернаторской программе «СОдействие» будет благоустроено 4 объекта, шесть детских площадок преобразятся по проекту «Твой конструктор двора», еще в 17 дворах предполагается заменить асфальтовое покрытие и создать дополнительные парковочные места, передает пресс-служба горадминистрации.