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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Куйбышевском районе в 2020 году будет благоустроен Сквер Речников

17 февраля 2020 14:17
90
Там будут выполнены работы по обустройству хоккейной и детской площадок, новых пешеходных дорожек.
В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» просторная территория сквера преобразится уже в этом году.

Там будут выполнены работы по обустройству хоккейной и детской площадок, новых пешеходных дорожек. Установят светильники наружного освещения, выполнят посадку деревьев, кустарников и газона с автополивом, передает пресс-служба горадминистрации.


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Комментарии


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