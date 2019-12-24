В Куйбышевском районе оборудован автоматический стационарный пост наблюдения за атмосферным воздухом
24 декабря 2019 15:58
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Напомним, в апреле текущего года на личном приеме к Главе региона обратились жители микрорайона «Волгарь» с просьбой помочь решить вопрос контроля качества атмосферного воздуха. Из областного бюджета были выделены 20 млн. рублей на приобретение соответствующего оборудования. До настоящего времени, в Куйбышевском районе работал временный пункт наблюдений Приволжского УГМС.
Теперь, мониторинг будет осуществляться в автоматическом режиме иобеспечивать измерение массовых концентраций, загрязняющих воздух веществ, непрерывно.
Информация о состоянии воздуха будет аккумулироваться в системе сбора информации с последующей передачей на сервер Росгидромета. Туда же будут передаваться так называемые «тревоги» о превышении ПДК.
Новый пост оснащен системой проверки достоверности, чтобы убедиться, что оборудование работает правильно.
Через несколько дней пост заработает в тестовом режиме, пуск в эксплуатацию будет проведен после отработки вопросов, связанных с аккредитацией.
Вместе с тем, прежний полуавтоматический пост будет работать в обычном режиме, передает пресс-служба облправительства.
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