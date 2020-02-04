В Красноглинском районе построят скейт-парк и обновят сквер Овчарова

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В поселке Управленческий двор во дворе дома 11 по ул. Крайней в скором времени преобразится благодаря Национальному проекту «Жилье и городская среда». Для того, чтобы двор стал комфортным, здесь будут установлены новые лавочки, оформлены зелёные газоны, рядом с детской площадкой высадят деревья. Будут обустроены новые парковочные места и обновлена дорога. Проект разработали сами жители, именно их мнение, где что установить и легло в основу плана реконструкции двора.Кроме того, на одной из площадок в поселке Управленческий появится скейт-парк, о котором давно мечтают жители. Это станет возможным благодаря Губернаторскому проекту «СОдействие».Также, в 2020 году начнется разработка проекта реконструкции Дома культуры «Искра» в посёлке Красная Глинка, который является уникальным памятником архитектуры 1952 года постройки. А в этом году отремонтируют близлежащий к Дому культуры сквер.Обновления коснутся и поселка Прибрежный, где будет полностью благоустроена и обновлена территория сквера Овчарова. Большое озелененное пространство является одним из любимым мест для отдыха у жителей, а после ремонта станет местом притяжения для людей, увлекающихся спортом и здоровым образом жизни. Там будут установлены тренажеры и спортивные площадки для футбола, волейбола и хоккея. Планируется отремонтировать пешеходные дорожки, обновить газоны, посадить новые кустарники и деревья. Все работы по благоустройству начнутся уже в этом году, передает пресс-служба горадминистрации.