В Красноглинском районе построят скейт-парк и обновят сквер Овчарова
4 февраля 2020 17:57
46
Кроме того, на одной из площадок в поселке Управленческий появится скейт-парк, о котором давно мечтают жители. Это станет возможным благодаря Губернаторскому проекту «СОдействие».
Также, в 2020 году начнется разработка проекта реконструкции Дома культуры «Искра» в посёлке Красная Глинка, который является уникальным памятником архитектуры 1952 года постройки. А в этом году отремонтируют близлежащий к Дому культуры сквер.
Обновления коснутся и поселка Прибрежный, где будет полностью благоустроена и обновлена территория сквера Овчарова. Большое озелененное пространство является одним из любимым мест для отдыха у жителей, а после ремонта станет местом притяжения для людей, увлекающихся спортом и здоровым образом жизни. Там будут установлены тренажеры и спортивные площадки для футбола, волейбола и хоккея. Планируется отремонтировать пешеходные дорожки, обновить газоны, посадить новые кустарники и деревья. Все работы по благоустройству начнутся уже в этом году, передает пресс-служба горадминистрации.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
4 февраля 2020 17:57
Все работы по благоустройству начнутся в этом году. Благоустройство региона
43
4 февраля 2020 14:00
Строительства на месте пруда не будет. Благоустройство региона
26
31 января 2020 11:53
Автомобилистов просят соблюдать осторожность и бдительность при движении. Благоустройство региона
324
Капитальный ремонт в Самаре
22 января 2020 07:43
Концепция штор в рулоне выполнена просто: пользователь тянет за цепочку, и тогда все основание наматывается в ось. Капитальный ремонт в Самаре
455
26 декабря 2019 09:53
Центром любой кухни является холодильник. Ещё полвека назад эти агрегаты считались роскошью, которую мог себе позволить не каждый. Капитальный ремонт в Самаре
429
23 декабря 2019 19:41Как правильно выбрать цепную электропилу
В арсенале домашнего инструмента цепная электропила занимает особое место. Этот инструмент нашел свое применение и в строительстве и для работ связанных с... Капитальный ремонт в Самаре
186
Всё в Дом
27 января 2020 22:36Услуги по ремонту стиральных машин и бытовой техники
Ситуации, когда могут возникнуть поломки в вашей стиральной машине, обычно происходят в самый непредвиденный момент. Всё в Дом
305
22 января 2020 07:55Биокамины и их преимущества
Если стоит задача отопления частного дома, то самым эффективны и эстетичным вариантом станет печь, камин. Всё в Дом
167
20 января 2020 07:36Стеклянные изделия для эксклюзивного интерьера
Очень часто современные дизайнеры при обустройстве интерьера используют стеклянные конструкции и поверхности. Это стильно и красиво. Всё в Дом
175
ЖКХ
4 февраля 2020 17:04
Сотрудники «ЕЭС-Гарант» выполнили перекладку теплового ввода, провели наладку и пуск системы. ЖКХ
64
4 февраля 2020 10:44
По итогам проверки информация будет доведена до населения. ЖКХ
551
4 февраля 2020 10:08
Такое решение принял Арбитражный суд Самарской области в конце января 2020 года. ЖКХ
313
Экология
4 февраля 2020 12:49
В последний раз аномалия была зафиксирована в 1980 и 2015 годах. Экология
137
4 февраля 2020 11:27
Ликвидировать опасный объект должны уже в этом году. Экология
150
4 февраля 2020 10:15
Сегодня сохранится теплая погода. Экология
154
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
552
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2249
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
842
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1842
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1454
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1064
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1050
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1567
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1581
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1868
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2988
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3561
Мероприятия