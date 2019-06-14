В Красноглинском районе будет благоустроено 11 дворов
14 июня 2019 14:40
57
В частности, в Красноглинском районе обновят 11 дворов, на 6 из них уже ведутся работы. Так, во дворе дома №11 по улице Академика Кузнецова в начале июня рабочие приступили к подготовительным работам перед установкой детской и спортивной площадок с травмобезопасным покрытием.
«В этом дворе очень много жителей разных возрастов, поэтому, когда разрабатывали проект, старались учитывать мнение каждого», - отметила управляющая микрорайоном №11 Екатерина Смолина.
Помимо детской площадки и спортивного комплекса во дворе появятся новые скамейки, урны, освещение.
«Я давно мечтаю, что наш двор благоустроят. Еще в 2017 году мы задумались об этом, собирались с соседями, решали, что хотим видеть и уже в ноябре 2018 года я отнесла весь пакет документов в Администрацию, - говорит председатель совета дома Мария Сорокина. - Основными пожеланиями жителей были – детская площадка и спортивный комплекс для взрослых - теннисный стол и турник».
«В 1980-х годах в этом дворе появилась детская площадка. Вот уже прошло почти 40 лет, а с тех пор никто ничего не благоустраивал, - вспоминает местный житель Виктор Горячев. - Когда разрабатывали проект, каждый мог внести свои предложения. Я хотел, чтобы на площадке могли не только играть дети, но и заниматься взрослые».
Завершить работы по ремонту дворов планируется до 1 сентября.
Ознакомиться с полным списком дворов, которые будут благоустроены в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» можно здесь, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
14 июня 2019 14:44
Первым объектом стал детский сад по адресу ул. Георгия Ратнера, 25. Благоустройство региона
51
14 июня 2019 14:40
В этом году обновление ждет 50 дворов во всех районах Самары. Благоустройство региона
56
14 июня 2019 11:51
На интерактивный ресурс ОНФ «Карта убитых дорог» жители Самары добавили 434 участка. Благоустройство региона
102
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
4586
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2697
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1273
Всё в Дом
31 мая 2019 20:13Воздушные шары на любой вкус - идеальное украшение для любого торжества
Для того чтобы оригинально и со вкусом оформить любое торжество, будь то свадьба или день рождения, не обойтись без воздушных шаров. Всё в Дом
224
31 мая 2019 20:11Итальянские гостиные - комфорт и роскошь
Мебель из Италии всегда востребована и безупречна по качеству. Подобные предметы интерьера - важный элемент в домовладении или квартиры. Всё в Дом
111
23 мая 2019 15:37
Светильники позволяют любому помещению быть более красивым, атмосферным и ярким. В зависимости от дизайна и задумок специалистов, нужно выбирать светильники... Всё в Дом
313
ЖКХ
14 июня 2019 12:38
За 2018 год поступило больше шести тысяч жалоб граждан на качество оказания услуг. ЖКХ
150
13 июня 2019 09:24
Рост платежей вряд ли превысит 5%, но может вызвать социальное недовольство. ЖКХ
220
11 июня 2019 15:53
На ул. Медицинской в Куйбышевском районе будут проводиться работы по врезке трубы холодного водоснабжения диаметром 700 мм к насосной станции подкачки. ЖКХ
329
Экология
14 июня 2019 11:45
Кроме того, в числе негативных последствий — ухудшение качества питьевой воды. Экология
132
13 июня 2019 13:37
Специалисты ветеринарной службы признают, что ущерб огромный. Экология
506
11 июня 2019 11:43
Отдыхавшие на берегу люди отметили, что вода в реке поменяла цвет буквально за несколько часов. Экология
498
Видео
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
318
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
308
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
287
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
382
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
369
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
324
Фоторепортажи
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
234
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
533
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
559
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
314
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
616
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
541
Мероприятия