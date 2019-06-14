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В Красноглинском районе будет благоустроено 11 дворов

14 июня 2019 14:40
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В этом году обновление ждет 50 дворов во всех районах Самары.
В Самаре в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжаются работы по благоустройству как общественных пространств, так и дворовых территорий. В этом году обновление ждет 50 дворов во всех районах Самары.

В частности, в Красноглинском районе обновят 11 дворов, на 6 из них уже ведутся работы. Так, во дворе дома №11 по улице Академика Кузнецова в начале июня рабочие приступили к подготовительным работам перед установкой детской и спортивной площадок с травмобезопасным покрытием.

«В этом дворе очень много жителей разных возрастов, поэтому, когда разрабатывали проект, старались учитывать мнение каждого», - отметила управляющая микрорайоном №11 Екатерина Смолина.

Помимо детской площадки и спортивного комплекса во дворе появятся новые скамейки, урны, освещение.

«Я давно мечтаю, что наш двор благоустроят. Еще в 2017 году мы задумались об этом, собирались с соседями, решали, что хотим видеть и уже в ноябре 2018 года я отнесла весь пакет документов в Администрацию, - говорит председатель совета дома Мария Сорокина. - Основными пожеланиями жителей были – детская площадка и спортивный комплекс для взрослых - теннисный стол и турник».

«В 1980-х годах в этом дворе появилась детская площадка. Вот уже прошло почти 40 лет, а с тех пор никто ничего не благоустраивал, - вспоминает местный житель Виктор Горячев. - Когда разрабатывали проект, каждый мог внести свои предложения. Я хотел, чтобы на площадке могли не только играть дети, но и заниматься взрослые».

Завершить работы по ремонту дворов планируется до 1 сентября.

Ознакомиться с полным списком дворов, которые будут благоустроены в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» можно здесь, передает пресс-служба горадминистрации.


Фото:    пресс-служба горадминистрации
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