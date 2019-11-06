В Красноглинском районе Самары откроется новая школа в 2020 году

68

Образовательное учреждение возводится блоками. На сегодняшний день выполнено бетонирование фундамента, построены первые этажи всех секций, в одном из блоков строители уже приступили к перекрытию второго этажа.Срок сдачи объекта запланирован на декабрь следующего года.По словам застройщика, работы ведутся с небольшим опережением графика, что позволит детям, проживающим в Новой Самаре и поселке Мехзавод, начать учиться уже 1 сентября 2020 года. Будущая трехэтажная школа рассчитана на 1200 учащихся в одну смену, передает пресс-служба горадминистрации.