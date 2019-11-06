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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Красноглинском районе Самары откроется новая школа в 2020 году

6 ноября 2019 18:11
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Будущая трехэтажная школа рассчитана на 1200 учащихся в одну смену.
Строительство ведется с августа 2019 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Образовательное учреждение возводится блоками. На сегодняшний день выполнено бетонирование фундамента, построены первые этажи всех секций, в одном из блоков строители уже приступили к перекрытию второго этажа.

Срок сдачи объекта запланирован на декабрь следующего года.

По словам застройщика, работы ведутся с небольшим опережением графика, что позволит детям, проживающим в Новой Самаре и поселке Мехзавод, начать учиться уже 1 сентября 2020 года. Будущая трехэтажная школа рассчитана на 1200 учащихся в одну смену, передает пресс-служба горадминистрации. 
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Комментарии



Благоустройство региона
6 ноября 2019  18:11
Будущая трехэтажная школа рассчитана на 1200 учащихся в одну смену.
В Красноглинском районе Самары откроется новая школа в 2020 году
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