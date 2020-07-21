В Кинеле открылся современный комплекс «Парк - Территория здоровья»
21 июля 2020 11:59
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В рамках Губернаторского проекта «СОдействие» в Кинеле открылся современный комплекс «Парк - Территория здоровья»!
В микрорайоне Елшняги теперь есть комплекс для досуга взрослых и детей – тренажёры, детские игровые объекты, горки, лестницы, сообщает Департамент информационной политики.
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