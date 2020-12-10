Улицы Самары хотят очистить от проводов

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Чиновники считают, что провода портят вид на городские достопримечательности.

Администрации Самары и Тольятти займутся разработкой программы, которая будет предусматривать избавление городских улиц от проводов. Решение приняли на совещании в региональном правительстве.

Генеральный директор АО «СМАРТС» Елена Бибикова предложила убрать все провода под землю и заменить их оптоволокном — в частности, на туристических маршрутах. По словам первого вице-мэра Самары Владимира Василенко, подобные работы в Самаре уже проводят — при комплексном ремонте улиц.

Городские программы решили разработать, чтобы была прописана обязанность собственников сетей переносить провода под землю, пишет 63.ру.

— Компании смогут проводить работы при выполнении своих инвестиционных программ или проведении ремонтных работ, — пояснил губернатор Дмитрий Азаров.