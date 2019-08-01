У театра драмы в Самаре появится второе здание

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Предыдущие 2 тендера на проведение проектно-изыскательских работ, объявленные в прошлом году, были отменены. В конкурсной документации текущего тендера появились изменения: теперь у театра появится еще одно здание на территории Струковского парка, соединенное с основным переходной галереей в 70 метров. Галерея будет проходить над улицей Куйбышева.В новом корпусе оборудуют сцену на 650 мест, вестибюль, гардеробы, гримерные и кафе. Строительство предполагается вести в 2 этапа, новое здание включено в первый этап. Максимальная стоимость контракта, который заключат с победителем, при этом не изменилась. Она по-прежнему составляет 104 млн рублей.Будущему проектировщику предстоит оценить состояние здания, история которого насчитывает более 120 лет, и предложить меры по его приспособлению к современному использованию, а также по реставрации элементов, представляющих собой историко-культурную ценность. Одной из сложностей предстоящей реставрации является близость здания к крутому откосу (около 15 метров).Также в перечень запланированных работ входит реконструкция площади перед театром со снятием культурного слоя и усилением несущих конструкций подземного гардероба под площадью. В настоящее время наблюдается их прогиб, весной и осенью гардеробные заливает грунтовыми водами (до 30 см).Кроме того, будет отреставрирован фасад здания театра, в зрительном зале театра обновят устаревшие сценические технологии с полной заменой механизмов и покрытия сцены, реконструируют подвижную часть сцены, зрительный зал и прочие помещения театра.Заявки от участников тендера принимают до 23 августа, а 4 сентября конкурсная комиссия назовет победителя. Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства Самарской области.