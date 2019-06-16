Торговцы с рынка на Аэродромной в Самаре готовят обращение к Путину
16 июня 2019 11:32
155
Продавцы с рынка на пересечении Аэродромной и Авроры записали обращение к президенту России Владимиру Путину. Сделать это их побудило несогласие с решением Верховного суда России, который постановил снести рынок с этой площадки.
— Мы против того, чтобы рынок был ликвидирован, потому что сюда все ходят за продуктами, — привели свои доводы сотрудники торговли и местные жители.
Сейчас они монтируют видеообращение.
Между тем судебное решение по демонтажу павильонов давно вступило в законную силу и находится на исполнении у судебных приставов. Пока ни приставы, ни мэрия не озвучивали официальных сроков начала сноса рынка. В управлении федеральной службы судебных приставов сообщили, что сейчас ищут подрядную организацию, пишет 63.ру.
Зачищают рынок с 2015 года, когда мэрия Самары объявила войну незаконным объектам торговли в городе. Под раздачу попала первая часть рынка. Тогда в защиту своих рабочих мест торговцы перекрыли Аврору и написали письмо Путину. Но это не помогло: 150 киосков демонтировали.
После этого незаконной признали и оставшуюся часть рынка. Торговцы пытались отстоять свой бизнес в суде, дошли до Верховного, но проиграли.
Сохранить рынок не помог даже проект модернизации, который представил владелец. Но власти решили предоставить под торговые ряды альтернативную площадку. На улице Авроры же хотят сделать бульвар.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
16 июня 2019 11:32
Решение о сносе принято уже давно. Благоустройство региона
154
15 июня 2019 10:54
Инновационный проект называется «Гора самоцветов». Благоустройство региона
400
14 июня 2019 18:08
В настоящее время завершены работы по демонтажу поврежденной кирпичной кладки части простенков восточного и южного фасадов и поздних конструкций крыши. Благоустройство региона
472
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
4618
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2703
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1279
Всё в Дом
31 мая 2019 20:13Воздушные шары на любой вкус - идеальное украшение для любого торжества
Для того чтобы оригинально и со вкусом оформить любое торжество, будь то свадьба или день рождения, не обойтись без воздушных шаров. Всё в Дом
244
31 мая 2019 20:11Итальянские гостиные - комфорт и роскошь
Мебель из Италии всегда востребована и безупречна по качеству. Подобные предметы интерьера - важный элемент в домовладении или квартиры. Всё в Дом
121
23 мая 2019 15:37
Светильники позволяют любому помещению быть более красивым, атмосферным и ярким. В зависимости от дизайна и задумок специалистов, нужно выбирать светильники... Всё в Дом
320
ЖКХ
14 июня 2019 12:38
За 2018 год поступило больше шести тысяч жалоб граждан на качество оказания услуг. ЖКХ
404
13 июня 2019 09:24
Рост платежей вряд ли превысит 5%, но может вызвать социальное недовольство. ЖКХ
239
11 июня 2019 15:53
На ул. Медицинской в Куйбышевском районе будут проводиться работы по врезке трубы холодного водоснабжения диаметром 700 мм к насосной станции подкачки. ЖКХ
339
Экология
14 июня 2019 11:45
Кроме того, в числе негативных последствий — ухудшение качества питьевой воды. Экология
346
13 июня 2019 13:37
Специалисты ветеринарной службы признают, что ущерб огромный. Экология
768
11 июня 2019 11:43
Отдыхавшие на берегу люди отметили, что вода в реке поменяла цвет буквально за несколько часов. Экология
516
Видео
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
351
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
338
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
311
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
402
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
399
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
349
Фоторепортажи
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
281
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
567
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
587
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
342
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
642
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
563
Мероприятия