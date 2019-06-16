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Торговцы с рынка на Аэродромной в Самаре готовят обращение к Путину

16 июня 2019 11:32
155
Торговцы с рынка на Аэродромной в Самаре готовят обращение к Путину
Решение о сносе принято уже давно.

Продавцы с рынка на пересечении Аэродромной и Авроры записали обращение к президенту России Владимиру Путину. Сделать это их побудило несогласие с решением Верховного суда России, который постановил снести рынок с этой площадки.

— Мы против того, чтобы рынок был ликвидирован, потому что сюда все ходят за продуктами, — привели свои доводы сотрудники торговли и местные жители.
Сейчас они монтируют видеообращение.

Между тем судебное решение по демонтажу павильонов давно вступило в законную силу и находится на исполнении у судебных приставов. Пока ни приставы, ни мэрия не озвучивали официальных сроков начала сноса рынка. В управлении федеральной службы судебных приставов сообщили, что сейчас ищут подрядную организацию, пишет 63.ру.

Зачищают рынок с 2015 года, когда мэрия Самары объявила войну незаконным объектам торговли в городе. Под раздачу попала первая часть рынка. Тогда в защиту своих рабочих мест торговцы перекрыли Аврору и написали письмо Путину. Но это не помогло: 150 киосков демонтировали.

После этого незаконной признали и оставшуюся часть рынка. Торговцы пытались отстоять свой бизнес в суде, дошли до Верховного, но проиграли.

Сохранить рынок не помог даже проект модернизации, который представил владелец. Но власти решили предоставить под торговые ряды альтернативную площадку. На улице Авроры же хотят сделать бульвар.
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