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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Территория вокруг озера Леснуха на 5 просеке в Самаре стала благоустроенным местом отдыха

22 ноября 2019 16:45
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Кроме непосредственно благоустройства, были проведены работы по экологической реабилитации озера.
Сегодня, 22 ноября, состоялось официальное открытие обновленной территории возле озера Леснуха, что находится на 5 просеке в Октябрьском внутригородском районе. 

Сегодня на месте проведенных работ побывали Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко и глава Администрации Октябрьского района Александр Кузнецов.

«Когда появилась возможность обустроить еще одну из городских территорий, предложили этот сквер у озера Леснуха. Жители нуждаются в том, чтобы в микрорайоне было больше красивых мест отдыха, и хотелось бы, чтобы благоустройство было сохранено в таком виде. Озеро Леснуха, уверен, станет центром притяжения местных жителей, - рассказал Владимир Василенко.

Кроме непосредственно благоустройства, были проведены работы по экологической реабилитации озера. Выполнена очистка прибрежной зоны от мусора, а также проведена вырубка поросли.

Для подрядчика была поставлена задача - не нарушив экологического равновесия, облагородить территорию. Сделать уголок природы внутри мегаполиса комфортным и безопасным для досуга на природе. Сложность работ была связана с тем, что сквер многоуровневый. Но совместно с жителями удалось найти решения, которыми остались довольны горожане.

«Важно, что учли все наши просьбы - сделали ограждения вокруг озера, как мы хотели, потому что раньше здесь было опасно для маленьких детей. Замечательно, что теперь можно спуститься к озеру с коляской и с детским велосипедом, пандус большой, широкий сделали - это очень удобно. И детская площадка замечательная, она вписывается в природный ландшафт, она выполнена в натуральных цветах. Мы очень довольны. Целыми днями теперь здесь с ребенком», - отметила жительница Пятой просеки Наталья Злобина.

Вокруг озера появилось и уличное освещение – подрядчиком установлено 17 опор с фонарями, а также 19 лавочек, смонтированы ограждения протяженностью порядка 600 метров, уложена тротуарная плитка, установлен детский игровой комплекс, также были выполнены работы по спилу и вывозу сухих деревьев, монтажу понтона и укреплению берега.

«Территория здесь была мало благоустроена. Располагались малые архитектурные формы, но старые, полуразрушенные. Мы вместе с городом и инвестором нашли возможности реализовать проект благоустройства. Важно, что все это проходило под контролем жителей, которые всегда проявляют себя очень активно в инфраструктурных проектах. Мы всегда прислушиваемся к их мнению. Решили, где и как будут проходить дорожки, какими будут ограждения и фонари. В дальнейшем мы приложим усилия, чтобы поддерживать территорию в достойном состоянии. Радует, что жители ближайших домов ведут себя по-хозяйски», - рассказал Александр Кузнецов.

В следующем году будет продолжено благоустройство общественных городских пространств в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», передает пресс-служба горадминистрации.


Фото:     пресс-служба горадминистраци
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Комментарии



Благоустройство региона
22 ноября 2019  16:45
Кроме непосредственно благоустройства, были проведены работы по экологической реабилитации озера.
Территория вокруг озера Леснуха на 5 просеке в Самаре стала благоустроенным местом отдыха
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