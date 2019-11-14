Строительство детского сада в Курумоче вышло на финишную прямую

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Общая площадь объекта 4550,7 кв.м., что позволяет разместить восемь групп, в том числе, две ясельные группы. Детское учреждение строится в рамках национального проекта «Демография». С вводом его в строй в Курумоче будет полностью ликвидирована очередь, в которой сейчас числятся около 150 малышей.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в июле текущего года лично проверял ход строительства детского сада.«То, что мы уже сегодня делаем большой упор на открытие ясельных групп, должно создавать предпосылки для того, чтобы родители после рождения ребёнка имели возможность, если они примут такое решение, приступить к работе», – подчеркнул Дмитрий Азаров.Самарская область активно участвует в реализации нацпроекта «Демография», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В настоящее время работы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции ведутся одновременно почти по 30 детским садам. Такими темпами и объемами дошкольные учреждения в регионе не строили с советских времен, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети