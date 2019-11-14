Строительство детского сада в Курумоче вышло на финишную прямую
14 ноября 2019 16:34
133
требованиям технических регламентов и проектной документации. Строительство курирует региональный минстрой.
Общая площадь объекта 4550,7 кв.м., что позволяет разместить восемь групп, в том числе, две ясельные группы. Детское учреждение строится в рамках национального проекта «Демография». С вводом его в строй в Курумоче будет полностью ликвидирована очередь, в которой сейчас числятся около 150 малышей.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в июле текущего года лично проверял ход строительства детского сада.
«То, что мы уже сегодня делаем большой упор на открытие ясельных групп, должно создавать предпосылки для того, чтобы родители после рождения ребёнка имели возможность, если они примут такое решение, приступить к работе», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
Самарская область активно участвует в реализации нацпроекта «Демография», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В настоящее время работы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции ведутся одновременно почти по 30 детским садам. Такими темпами и объемами дошкольные учреждения в регионе не строили с советских времен, передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
14 ноября 2019 16:34
Общая площадь объекта 4550,7 кв.м., что позволяет разместить восемь групп, в том числе, две ясельные группы. Благоустройство региона
131
14 ноября 2019 14:01
Работы должны быль выполнены в течение месяца. Благоустройство региона
205
14 ноября 2019 09:53
Планируется, что вся иллюминация в городе заработает к 1 декабря Благоустройство региона
166
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019 19:02Grohe для кухни (5)
Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь. Капитальный ремонт в Самаре
1331
25 сентября 2019 10:50
Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный. Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво. Капитальный ремонт в Самаре
540
10 августа 2019 17:43
Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1591
Всё в Дом
8 ноября 2019 03:45Различные модели сушилок для рук даже для самого необычного интерьера
Если вам нужна сушка для рук тогда вам точно сюда. Компания «НОФЕР РУС» занимается продажей как электрических, так и автоматических сушилок. Всё в Дом
215
15 октября 2019 23:04На что обратить внимание при выборе двуспальной кровати?
После тяжелого трудового дня каждый человек приходит домой, чтобы расслабиться и получить новый заряд энергии. Во сне человек в среднем проводит треть своей... Всё в Дом
795
10 октября 2019 16:00Особенности кресла-мяча
В любом домовладении или квартире незаменимым предметом мебели является кресло. И если вы любите оригинальничать, предпочитаете не загромождать... Всё в Дом
188
ЖКХ
14 ноября 2019 17:03
На это в областном бюджете предусмотрены 100 млн рублей. По плану все работы должны быть завершены до 30 декабря 2019 года. ЖКХ
394
13 ноября 2019 17:09
В этом году акция «В Новый год без долгов» проводится уже в четвертый раз. ЖКХ
405
13 ноября 2019 16:07
«РКС-Самара» в течение ноября проводят акцию «Получи подарок за регистрацию в личном кабинете». ЖКХ
354
Экология
12 ноября 2019 10:09
Она станет одной из самых теплых за всю историю. Экология
2568
8 ноября 2019 09:31
Заготовлено 4 тонны 32 кг семян лесных растений Экология
210
7 ноября 2019 12:44
Пока температура выше климатической нормы. Экология
352
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
168
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
192
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
503
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
637
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
466
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
338
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
434
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1475
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2071
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1413
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1710
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1884
Мероприятия