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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Строительство детского сада в Курумоче вышло на финишную прямую

14 ноября 2019 16:34
133
Общая площадь объекта 4550,7 кв.м., что позволяет разместить восемь групп, в том числе, две ясельные группы.
Новый детский сад в селе Курумоч Волжского района, рассчитанный на 150 мест, готов на 99,5% и уже получил заключение о соответствии объекта
требованиям технических регламентов и проектной документации. Строительство курирует региональный минстрой.

Общая площадь объекта 4550,7 кв.м., что позволяет разместить восемь групп, в том числе, две ясельные группы. Детское учреждение строится в рамках национального проекта «Демография». С вводом его в строй в Курумоче будет полностью ликвидирована очередь, в которой сейчас числятся около 150 малышей.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в июле текущего года лично проверял ход строительства детского сада.

«То, что мы уже сегодня делаем большой упор на открытие ясельных групп, должно создавать предпосылки для того, чтобы родители после рождения ребёнка имели возможность, если они примут такое решение, приступить к работе», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Самарская область активно участвует в реализации нацпроекта «Демография», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В настоящее время работы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции ведутся одновременно почти по 30 детским садам. Такими темпами и объемами дошкольные учреждения в регионе не строили с советских времен, передает пресс-служба облправительства. 



Фото:   соцсети
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Комментарии



Благоустройство региона
14 ноября 2019  16:34
Общая площадь объекта 4550,7 кв.м., что позволяет разместить восемь групп, в том числе, две ясельные группы.
Строительство детского сада в Курумоче вышло на финишную прямую
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