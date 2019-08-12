Специалисты компании «Газпром газораспределение Самара» приступили к реконструкции газопровода Похвистнево-Самара
12 августа 2019 16:25
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Газораспределительная сеть, протяженностью 45 км, обеспечивает природным газом жителей девяти населенных пунктов Кинельского района. В связи с тем, что участок газопровода, подлежащий реконструкции проходит через железнодорожные пути, специалистами «Газпром газораспределение Самара» принято решение по санации трубопровода бестраншейным способом, используя бесшовный полимерный рукав по всей длине ремонтного участка, протяженностью
110 м.
Уникальность процесса реконструкции газопровода методом санации позволяет получить точечный доступ к подземным коммуникациям без рытья траншеи. Таким образом, все работы проходят в кратчайшие сроки, увеличивается жизнеспособность трубы до сорока лет при минимальном объеме земляных работ, а
также без прекращения газоснабжения потребителей.
«Для обеспечения стабильной работы газораспределительной сети и предотвращения возможных технологических сбоев в функционировании газового
оборудования наши специалисты на постоянной проводят мониторинг состояния подземных и надземных газопроводов. Использование в работе передовых
технологий позволяют нам добиться существенных результатов в кратчайшие сроки», – отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.
Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Самара»
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