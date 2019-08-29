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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Сквер им. Фадеева может стать самым необычным местом для семейного отдыха в Самаре

29 августа 2019 15:13
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Все работы по комплексному благоустройству этого общественного пространства планируют завершить в сентябре.
Сквер имени В. Фадеева вдоль проспекта Ленина с самого начала благоустраивается ударными темпами. Работы по масштабному преображению этого места, которые начались во второй половине мая в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», уже выполнены на 98%.

Сегодня волонтеры Самарского дома молодёжи вызвались навести последние штрихи. Молодые люди подметали плиточное мощение, готовили клумбы под высадку рассады.

Пока волонтёры борются с сорняками на клумбах, сотрудники муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» рисуют на газонах сквера сферические цветочные узоры. Только вместо кисти и красок специалисты по озеленению используют более 400 видов однолетних цветущих растений: петунии, сальвии, цинерарии. Кроме того, на территории высажено уже 34 полноразмерных дерева – сосны и рябины, также 700 кустарников, среди них кизил и гортензии. Работы в рамках комплексного благоустройства территории сквера предусматривают максимально бережное отношение к зеленым насаждениям.

Общая площадь сквера составляет около 20 тысяч квадратных метров. На сегодня в сквере установили современные скамейки, навесы от солнца, урны, на пешеходных дорожках смонтировали плитку, застелили рулонный газон с автополивом, оборудовали общественный туалет.

Жители Октябрьского района уже успели оценить новые возможности сквера Федеева для семейного отдыха. Современная беговая дорожка с литым резиновым покрытием привлекает в сквер Фадеева многочисленных любителей бега. Есть одно важное замечание от специалистов: самокаты и велосипеды могу повредить новой беговой дорожке, которая предназначена исключительно для занятий легкой атлетикой.

«Впервые в Самаре используется пошаговое мощение, так называемые, эко-дорожки. Также здесь оборудован каскад спортивных площадок: хоккейная коробка, теннисная, волейбольная и баскетбольная площадки и современные тренажёры под открытым небом. Наша гордость – детская площадка в космическом стиле: ракеты, луноходы, космические объекты», - говорит Анатолий Черепанов, заместитель директор ООО «Вектор21».

Клумбы, выполненные в виде кругов, использование белого декоративного камня в украшении ландшафта создают в сквере космическую обстановку. Удивление вызывает необычный детский городок с водным аттракционом. Здесь ребята смогут почувствовать себя первооткрывателями космических пространств и, как их отцы и деды в детстве, будут мечтать стать космонавтами. Уникальная для Самары детская площадка оборудована анти-травматическим покрытием.

Все работы по комплексному благоустройству этого общественного пространства планируют завершить в сентябре, передает пресс-служба горадминистрации. 



Фото:    пресс-служба горадминистрации
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Комментарии



Благоустройство региона
29 августа 2019  15:13
Все работы по комплексному благоустройству этого общественного пространства планируют завершить в сентябре.
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