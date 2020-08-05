Сквер Аксаковых на пересечении улицы Фрунзе и Красноармейской благоустроят в этом году

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Проект предполагает организацию тематического сквера, посвященного семье Аксаковых. Основой концепции благоустройства стало создание новой интерпретации символических образов сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек».Согласно проекту планировочная структура сквера будет сохранена, планируется восстановить существующий фонтан, организовать новые входные группы со стороны улиц Фрунзе и Красноармейской.Исторический вход в сквер с улицы Красноармейской предлагается восстановить и создать там лестницу-амфитеатр - уникальную смотровую площадку на особняк Курлиных и Костел.По всему скверу установят арт-объекты, оригинальные светильники в виде пластин из закаленного стекла с подсветкой. Светильники будут представлять собой страницы книг с текстом и иллюстрациями сказки «Аленький цветочек».Исторически сложившийся ландшафт сохранится и будет дополнен растениями и цветами. По периметру сквера планируется сделать живую изгородь из можжевельника. Водоем оборудуют рассеивателями «туман» с интерактивной подсветкой. Лазерная технология позволит создать динамический образ «аленького цветочка».В процессе комплексного благоустройства в сквере появятся зоны для отдыха, деревянные сиденья.Скульптура семьи Аксаковых работы скульптора Ивана Мельникова будет расположена справа от центрального входа со стороны улицы Фрунзе.Напомним, семья Аксаковых своей жизнью, творчеством и делами тесно связана с Самарским краем. Более 27 лет жизни видный государственный и общественный деятель, Почетный гражданин Самары Григорий Аксаков провел в Самаре. Время его губернаторства в Самарской губернии – время подготовки и осуществления ряда российских реформ, последовавших за отменой крепостного права, время значительного развития просвещения и здравоохранения, развития транспорта и связи, проведения городской и судебной реформ.Место выбрано неслучайно, когда-то именно на этом месте (пересечение улиц Фрунзе и Красноармейской) стоял дом, в котором жила семья Аксаковых. Сквер с пятью фонтанами и массивными бутовыми лестницами по проекту Петра Щербачева здесь был создан в 1930-х годах. Сейчас это место не воспринимается, как общественное пространство, поэтому было принято решение его благоустроить, тем самым создав новую точку притяжения для горожан и гостей города, передает пресс-служба горадминистрации.