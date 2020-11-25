Сегодня на склоне у площади Славы заработала масштабная новогодняя инсталляция

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Сегодня ровно в 16:31 вместе со всем уличным освещением на склоне у площади Славы заработала масштабная новогодняя инсталляция. Во всей красе самарцы смогли увидеть светодинамическую конструкцию, напоминающую сверкающий ледяной дворец. Вес композиции – 9 тонн, ширина – 10 метров, длина - 50 метров. Напомним, впервые она украсила Самару в прошлом году – перед новогодними праздниками и очень полюбилась горожанам.

На монтаж у специалистов муниципального предприятия «Самарагорсвет» ушло почти 4 недели. Вся сборка выполнялась вручную – работы очень трудоемкие. Поскольку никакие машины заехать на склон не смогут, специалистам пришлось самостоятельно приносить к месту работ все элементы, даже самые тяжелые. Так, только пригрузочной плитки для обеспечения максимальной устойчивости и надежности иллюминационной композиции использовали порядка 6 тонн! Протяженность многофункциональной светодиодной ленты, которая закреплена на металлокаркасе, составляет более 4 километров.

Сегодня днем после завершения подготовительных работ состоялось сначала тестовое включение, которое прошло успешно. После чего было решено осуществить запуск на постоянной основе, не дожидаясь декабря – на радость самарцам.

В дальнейшем иллюминация будет работать одновременно с остальным уличным освещением.

Композиция является самой масштабной не только в Самаре. По утверждению представителей фирмы-поставщика, это самый большой новогодний светодинамический фонтан в Европе, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации