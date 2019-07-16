Самару продолжают избавлять от сорной травы

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Профильные самарские службы продолжают избавлять территории города от сорной, в том числе аллергенной травы. В ходе уже второго этапа покоса работы планово выполняются во всех районах - в парках, скверах, на набережной, бульварах, аллеях, на газонах вдоль улично-дорожной сети (УДС), во дворах, на незакрепленных территориях (пустырях и т. п.). Кроме того, покос ведется на территориях общеобразовательных и социальных учреждений, территориях, прилегающих к промышленным объектам и объектам потребительского рынка и услуг.Общая площадь территорий в границах городского округа Самара, где требуется регулярный покос, составляет около 1808 гектаров. Одни и те же участки охватывают работами многократно, по мере необходимости – когда трава достигает в высоту 15 см.После «стрижки» травы триммерами ее ненадолго оставляют просушиться для уменьшения в массе и облегчения утрамбовывания с целью вывоза на утилизацию.Обязательный покос предусмотрен не только для того, чтобы поддержать надлежащее санитарное и эстетическое состояние городских территорий, но и для создания благоприятных условий в мегаполисе в части снижения аллергенной нагрузки. Травы, которые могут вызвать такое заболевание, как сезонный поллиноз, срезают оперативно. Основная задача - не допустить цветения, образования пыльцы, распространения высоковсхожих семян.При формировании графиков работ учитываются мнения и обращения жителей. Своевременность покоса важна еще и для поддержания озелененных дворов, которые преобразились благодаря активным горожанам, обустроившим цветники или целые ландшафтные композиции во взаимодействии с районными властями.В случае некачественного или несвоевременного проведения работ, а также игнорирования обязанностей управляющим организациям грозят штрафные санкции в рамках административного наказания. В настоящее время административные комиссии районов нацелены руководством мэрии на жесткий контроль.Обращения горожан принимаются:- в диспетчерской Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары (266-54-54, 266-56-17);- в администрациях внутригородских районов;- в муниципальных предприятиях;- в социальных сетях.В план работ адреса, где будет осуществлен покос, включаются в соответствии с зонами ответственности, которые распределены следующим образом:- набережная р. Волга – МП «Самарская набережная»;- вдоль УДС – МП г. о. Самара «Благоустройство»;- парковые территории – МАУ г. о. Самара «Парки Самары;- скверы, бульвары – МП г. о. Самара «Спецремстройзеленхоз»;- придомовые территории – управляющие компании, ТСЖ и ЖСК;- незакрепленные территории – Администрации внутригородских районов (сотрудники созданных МБУ, подрядчики);- территории общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения – сами учреждения;- территории, прилегающие к промышленным объектам – промышленные предприятия;- объекты потребительского рынка, товаров и услуг – торговые организации, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации