Самару начали украшать к новогодним праздникам

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Самару начали украшать в рамках подготовки к новогодним праздникам – в этом году сотрудники «Самарагорсвет» заблаговременно приступили к монтажу элементов иллюминации. До старта монтажных работ 1/3 ее отремонтировали. Так, полностью восстановили полюбившуюся горожанам композицию «Дед Мороз на тройке»: перетянули гирлянды, покрасили конструкцию. Проведена значительная работа и по приведению в порядок других световых инсталляций, имеющихся в наличии с прошлых лет. Несколько фигур с подсветкой уже установлены, их работоспособность протестирована. Например, в сквере в поселке Красная Глинка накануне появился «Снеговик»; 2 фигуры размещены в сквере «Солнечная поляна», который был благоустроен в прошлом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».В настоящее время электромонтеры трудятся и на высоте – занимаются комплексным оформлением деревьев разных пород. Начали с центральных районов. В частности, сегодня работали на улице Молодогвардейская. Всего же в городе украсят больше 1 тысячи деревьев – только на них потребуется около 100 км гирлянд. На каждое уходит в среднем порядка 80-100 м. В основном гирлянды закрепляют на стволах. Специалисты утверждают, что процедура эта для деревьев безвредна.«Стараемся наматывать гирлянды максимально аккуратно, чтобы не поломать ветви. Самая трудоемкая работа - на деревьях с широкими стволами. Чтобы нарядить гирляндами и другими навесными светящимися элементами одно дерево, рабочему требуется порядка двух часов. Пока еще нет снега, но настроение почти новогоднее – специфика работы этому способствует. Самое важное – чтобы в итоге все смотрелось красиво», - отметил электромонтер МП «Самарагорсвет» Максим Журавлев.Впервые подсвечивать деревья на самарских улицах стали в 2016 году. С тех пор такое новогоднее убранство стало традицией.Кроме того, в Самаре приступили к монтажу деревянных постаментов для установки светодинамических фонтанов – в этом году их будет 10 единиц. Так, соответствующие работы выполнялись сегодня в сквере им. В. Высоцкого. Световой фонтан украсит сквер со стороны улицы Ленинградская.Кроме тех светодинамических композиций, которые уже использовались для украшения города в преддверии Нового года, будут и новые. Муниципальное предприятие закупило их, прежде всего, для того, чтобы яркими огнями «заиграли» все общественные пространства, комплексно благоустроенные в текущем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды». На таких территориях разместят световые деревья, фонтаны и другие фигуры с подсветкой. Также на склоне у монумента Славы будет смонтирован целый каскад светящихся фонтанов.Новое световое украшение предусмотрено и для проспекта Ленина. Старую гирлянду вдоль проспекта демонтируют, после чего повесят новые консоли, уже одно название которых – «Бокал с шампанским» - создает праздничное настроение.Традиционно одной из самых ярких улиц города - с большим количеством иллюминации - станет и пешеходная Ленинградская.Иллюминацию стараются включать постепенно - сразу после завершения монтажных работ на том или ином участке.Подчеркнем, что все – светодиодное, энергоэффективное, не оказывает значительной нагрузки на электросети. Например, потребление энергии одним световым фонтаном можно сравнить с двумя домашними лампами накаливания. Вместе с тем ночью напряжение в сетях снижается, и достичь баланса, поддержать регулирование напряжения помогает включенная ночная иллюминация, - утверждают специалисты предприятия.Иллюминация будет включаться и выключаться вместе с уличным освещением. В некоторых местах с учетом обращений жителей иллюминация заработает в так называемом режиме ночной фазы: до 01:00, затем – ночной перерыв до 06:00 с последующим включением, а выключение – утром, тоже вместе с системой уличного освещения.Планируется, что вся иллюминация в городе заработает к 1 декабря, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации