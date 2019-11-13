Самару начали украшать к новогодним праздникам
13 ноября 2019 15:03
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В настоящее время электромонтеры трудятся и на высоте – занимаются комплексным оформлением деревьев разных пород. Начали с центральных районов. В частности, сегодня работали на улице Молодогвардейская. Всего же в городе украсят больше 1 тысячи деревьев – только на них потребуется около 100 км гирлянд. На каждое уходит в среднем порядка 80-100 м. В основном гирлянды закрепляют на стволах. Специалисты утверждают, что процедура эта для деревьев безвредна.
«Стараемся наматывать гирлянды максимально аккуратно, чтобы не поломать ветви. Самая трудоемкая работа - на деревьях с широкими стволами. Чтобы нарядить гирляндами и другими навесными светящимися элементами одно дерево, рабочему требуется порядка двух часов. Пока еще нет снега, но настроение почти новогоднее – специфика работы этому способствует. Самое важное – чтобы в итоге все смотрелось красиво», - отметил электромонтер МП «Самарагорсвет» Максим Журавлев.
Впервые подсвечивать деревья на самарских улицах стали в 2016 году. С тех пор такое новогоднее убранство стало традицией.
Кроме того, в Самаре приступили к монтажу деревянных постаментов для установки светодинамических фонтанов – в этом году их будет 10 единиц. Так, соответствующие работы выполнялись сегодня в сквере им. В. Высоцкого. Световой фонтан украсит сквер со стороны улицы Ленинградская.
Кроме тех светодинамических композиций, которые уже использовались для украшения города в преддверии Нового года, будут и новые. Муниципальное предприятие закупило их, прежде всего, для того, чтобы яркими огнями «заиграли» все общественные пространства, комплексно благоустроенные в текущем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды». На таких территориях разместят световые деревья, фонтаны и другие фигуры с подсветкой. Также на склоне у монумента Славы будет смонтирован целый каскад светящихся фонтанов.
Новое световое украшение предусмотрено и для проспекта Ленина. Старую гирлянду вдоль проспекта демонтируют, после чего повесят новые консоли, уже одно название которых – «Бокал с шампанским» - создает праздничное настроение.
Традиционно одной из самых ярких улиц города - с большим количеством иллюминации - станет и пешеходная Ленинградская.
Иллюминацию стараются включать постепенно - сразу после завершения монтажных работ на том или ином участке.
Подчеркнем, что все – светодиодное, энергоэффективное, не оказывает значительной нагрузки на электросети. Например, потребление энергии одним световым фонтаном можно сравнить с двумя домашними лампами накаливания. Вместе с тем ночью напряжение в сетях снижается, и достичь баланса, поддержать регулирование напряжения помогает включенная ночная иллюминация, - утверждают специалисты предприятия.
Иллюминация будет включаться и выключаться вместе с уличным освещением. В некоторых местах с учетом обращений жителей иллюминация заработает в так называемом режиме ночной фазы: до 01:00, затем – ночной перерыв до 06:00 с последующим включением, а выключение – утром, тоже вместе с системой уличного освещения.
Планируется, что вся иллюминация в городе заработает к 1 декабря, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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