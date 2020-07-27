Самарцы выберут место установки памятной стелы в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»
27 июля 2020 11:10
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С 27 июля по 3 августа 2020 года в Самаре пройдет общественное обсуждение по выбору места установки памятной стелы «Город трудовой доблести». Принять участие в обсуждении могут все желающие. Свое мнение о месте установки стелы с целью увековечивания это историческое событие жители региона могут высказать, отправив письмо на электронную почту gtd.samara@gmail.com, либо воспользовавшись специальным ящиком для голосования, который установлен по адресу: г.о. Самара, ул. Куйбышева, д.120, в здании Управления информации и аналитики Администрации г.о. Самара, а также в зданиях администраций внутригородских районов г.о. Самара.
Напомним, 2 июля 2020 года особые заслуги Куйбышева - запасной столицы, где ковалось оружие Победы, отметил Президент России Владимир Путин. По итогам заседания Российского организационного комитета «Победа» Президент подписал Указ о присвоение 20 городам страны, в том числе, и Самаре, этого почетного звания.
Согласно документу, звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, «обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».
Губернатор Самарской области, Секретарь регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров объявил о старте общественного голосования по выбору места установки памятной стелы в честь присвоения Самаре высокого звания «Город трудовой доблести». С такой инициативой выходит региональное отделение партии «Единая Россия».
«Этот статус наш город заработал в годы Великой Отечественной войны. Общеизвестный факт, что город Куйбышев внес значительный вклад в ускорение Победы. Сюда переехали предприятия из западных территорий Советского Союза. Здесь они разворачивались в боевых условиях, потому что выпуск деталей, вооружения, самолетов начинался еще до того, как появлялись стены цехов этих предприятий. И этот героический труд наших земляков он по праву был оценен. Я рассчитываю, что нас поддержит общественность. Предстоит посоветоваться с людьми, подготовить места возможной установки стелы. А в дальнейшем всенародным голосованием мы определим это место и увековечим его в нашем городе», – обратился Дмитрий Азаров ко всем жителям региональной столицы.
«Мы с особенной гордостью и трепетом относимся к сохранению и увековечиванию памяти о наших соотечественниках и их величайших трудовых подвигах, и обязаны передавать эту память из поколения в поколение», - подчеркнула Глава Самары Елена Лапушкина.
Наиболее популярные варианты места для установки стелы в начале августа будут вынесены на общенародное голосование.
«Трудовой подвиг жителей Куйбышевской области невозможно переоценить. После войны промышленность нашей губернии вышла на передовые рубежи. Я уверен, что трудовой подвиг нашей области достоин того, чтобы Самаре присвоили это почетное звание», - отметил Геннадий Аншаков, Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Самары.
«У города огромная роль в Великой Отечественной войне. Здесь ковали оружие Победы. На Безымянке выпускали по 16 самолётов в день в годы войны. Немцы наших куйбышевский самолётов боялись как огня», - напомнил Максим Оводенко, Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Самарской области.
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