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Самарцев пригласили на каток в парке Дружбы. Это первая площадка, которую залили в парках города. На подходе еще три площади.

Каток в парке Дружбы будет работать с 10:00 до 22:00. Массовое катание будет сопровождаться музыкой. На льду установили елку с огоньками и игрушками.

Также в парке начал работу прокат коньков, пишет 63.ру.

— Будьте внимательны, здесь действуют ограничения по количеству посетителей, которые могут одновременно находиться в здании — не более 10 человек. Не забудьте захватить с собой маски, без них мы не сможем выдать вам коньки. Цены: взрослые — 200 рублей, студенты — 150 рублей, дети до 7 лет — 100 рублей, социальный тариф — 50 рублей. Вход на каток — бесплатный! — сообщили представители МП «Парки Самары» в соцсетях.

Фото: МП «Парки Самары»