Самарские парки готовят к зимнему отдыху и Новому году

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Чтобы в кратчайшие сроки разместить на парковых территориях новогоднюю атрибутику и завершить подготовку к зимнему отдыху горожан, специалисты МАУ «Парки Самары» дружно взялись за работы, охватив ими все подведомственные объекты. Так, в парке Дружбы одновременно со стартом монтажа елочного каркаса идет заливка катка. Погода (установившиеся стабильные минусовые температурные показатели) этому только благоприятствует. В ближайшие дни, когда работы продолжатся, столбик термометра опустится до -16-24 градусов С. Это даст возможность еще более оперативно сформировать на катках ледяной слой, толщина которого должна быть не менее 10 сантиметров.

Предварительно рабочие тщательно очистили площадки, установили ограждения. Сегодня вывели спецтехнику для устройства основания ледовой зоны.

«По будущему катку многократно проходит трактор с бочкой, оснащенной навесным оборудованием: через трубу идет подача воды. Чтобы подготовить каток площадью 2400 квадратных метров – такой, как в парке Дружбы, потребуется порядка трех дней и более 50 тысяч литров воды. Завершающим этапом станет выравнивание катка. На навесном оборудовании закрепим так называемую волокушу – полотнище, которое будет разглаживать ледяную поверхность», - пояснил бригадир участка основного производства МАУ г. о. Самара «Парки Самары» Виталий Савинов.

В дальнейшем всю зиму катки будут поддерживать в надлежащем состоянии в соответствии с погодными условиями. Всего в этом году, как и в прошлом, только в городских парках подготовят 4 катка.

«Сегодня же начали «черновую» заливку катка в парке Победы. К концу этой недели аналогичные работы будут организованы в парке имени Гагарина, где будет самый крупный каток, а также в парке имени 50-летия Октября», - рассказал заместитель директора МАУ «Парки Самары» Андрей Мутейкин.

«В парке имени 50-летия Октября запланирована заливка хоккейной калды. А в те периоды времени, когда она будет занята соревнованиями или тренировками, отдыхающие смогут кататься на коньках рядом – подготовим еще ледовую дорожку. До калды территорию украсим иллюминацией. Гирлянды разместим уже сегодня», - заверил управляющий парком Валентин Любушкин.

Иллюминация почти готова к работе. Идет и украшение елок. Например, 7-метровая красавица разместилась в парке имени 50-летия Октября. На нее уже повесили 75 шаров диаметром 12-14 сантиметров. При этом слишком низко новогодние игрушки не крепят.

«Игрушки размещаем повыше, чтобы защитить наряд новогоднего дерева от вандалов. Из года в год шары то снимают и разбрасывают, то разбивают, и приходится собирать осколки. Очень обидно становится. Поэтому просим граждан бережно относиться ко всем элементам благоустройства и не омрачать настроение отдыхающим в парке», - отметила сотрудник «Парков Самары» Джульетта Барчинова.

Елки нарядят в 9 парках города. Праздничными огнями вместе с остальной иллюминацией они засияют 10 декабря, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации